В челябинских магазинах снизились цены на продукты

В сетевых магазинах Челябинской области за последние две недели существенно снизились цены на большинство социально значимых продуктов. Об этом сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате региона.
«Из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 10 позиций с 22 октября по 6 декабря показали снижение цен. За это же время четыре позиции подорожали», — пояснили в пресс-службе КСП информацию областного минсельхоза относительно цен в торговых сетях «Пятерочка», «Магнит», SPAR и «Ашан».
Наибольшее снижение цен наблюдается по следующим продуктам:
- сахар, кг -5,39% (-3,42 рубля);
- мука пшеничная, кг -4,59% (-2,36 рубля);
- соль поваренная пищевая, кг -3,39% (-0,53 рубля).
Повышение зафиксировано:
- капуста белокочанная свежая, кг +14,75% (+2,52 рубля);
- картофель, кг +8,18% (+1,99 рубля);
- говядина (кроме бескостного мяса), кг +3,46% (+19,09 рубля).
Темпы годовой инфляции в Челябинской области замедляются шестой месяц подряд. При этом в ближайшее время могут начать действовать сезонные факторы, которые изменят эту тенденцию.
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