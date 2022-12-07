07 декабря 2022

В челябинских магазинах снизились цены на продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, покупатель, продукты, хлеб, супермаркет, продуктовая корзина, магазин
Ряд продуктов в стевых магазинах для челябинцев подешевел Фото:
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В сетевых магазинах Челябинской области за последние две недели существенно снизились цены на большинство социально значимых продуктов. Об этом сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате региона.

«Из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 10 позиций с 22 октября по 6 декабря показали снижение цен. За это же время четыре позиции подорожали», — пояснили в пресс-службе КСП информацию областного минсельхоза относительно цен в торговых сетях «Пятерочка», «Магнит», SPAR и «Ашан».

Наибольшее снижение цен наблюдается по следующим продуктам:

  • сахар, кг -5,39% (-3,42 рубля);
  • мука пшеничная, кг -4,59% (-2,36 рубля);
  • соль поваренная пищевая, кг -3,39% (-0,53 рубля).

Повышение зафиксировано:

  • капуста белокочанная свежая, кг +14,75% (+2,52 рубля);
  • картофель, кг +8,18% (+1,99 рубля);
  • говядина (кроме бескостного мяса), кг +3,46% (+19,09 рубля).

Темпы годовой инфляции в Челябинской области замедляются шестой месяц подряд. При этом в ближайшее время могут начать действовать сезонные факторы, которые изменят эту тенденцию.

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В сетевых магазинах Челябинской области за последние две недели существенно снизились цены на большинство социально значимых продуктов. Об этом сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате региона. «Из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 10 позиций с 22 октября по 6 декабря показали снижение цен. За это же время четыре позиции подорожали», — пояснили в пресс-службе КСП информацию областного минсельхоза относительно цен в торговых сетях «Пятерочка», «Магнит», SPAR и «Ашан». Наибольшее снижение цен наблюдается по следующим продуктам: Повышение зафиксировано: Темпы годовой инфляции в Челябинской области замедляются шестой месяц подряд. При этом в ближайшее время могут начать действовать сезонные факторы, которые изменят эту тенденцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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