В челябинских магазинах снизились цены на продукты

08 декабря 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

Ряд продуктов в стевых магазинах для челябинцев подешевел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В сетевых магазинах Челябинской области за последние две недели существенно снизились цены на большинство социально значимых продуктов. Об этом сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате региона. «Из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 10 позиций с 22 октября по 6 декабря показали снижение цен. За это же время четыре позиции подорожали», — пояснили в пресс-службе КСП информацию областного минсельхоза относительно цен в торговых сетях «Пятерочка», «Магнит», SPAR и «Ашан». Наибольшее снижение цен наблюдается по следующим продуктам: сахар, кг -5,39% (-3,42 рубля);

мука пшеничная, кг -4,59% (-2,36 рубля);

соль поваренная пищевая, кг -3,39% (-0,53 рубля). Повышение зафиксировано: капуста белокочанная свежая, кг +14,75% (+2,52 рубля);

картофель, кг +8,18% (+1,99 рубля);

говядина (кроме бескостного мяса), кг +3,46% (+19,09 рубля). Темпы годовой инфляции в Челябинской области замедляются шестой месяц подряд. При этом в ближайшее время могут начать действовать сезонные факторы, которые изменят эту тенденцию.

В сетевых магазинах Челябинской области за последние две недели существенно снизились цены на большинство социально значимых продуктов. Об этом сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате региона. «Из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 10 позиций с 22 октября по 6 декабря показали снижение цен. За это же время четыре позиции подорожали», — пояснили в пресс-службе КСП информацию областного минсельхоза относительно цен в торговых сетях «Пятерочка», «Магнит», SPAR и «Ашан». Наибольшее снижение цен наблюдается по следующим продуктам: Повышение зафиксировано: Темпы годовой инфляции в Челябинской области замедляются шестой месяц подряд. При этом в ближайшее время могут начать действовать сезонные факторы, которые изменят эту тенденцию.