Военнослужащий из Бакала Александр Сапогов был посмертно награжден орденом Мужества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Саткинского района Челябинской области Александр Глазков вместе с районным военкомом Игорем Хрустовым 8 декабря вручили родителям Александра Сапогова, погибшего в ходе СВО, орден Мужества их сына. Об этом Глазков написал в социальных сетях.

«Сегодня мы вручили орден Мужества семье еще одного военнослужащего, погибшего в специальной военной операции. С военным комиссаром Игорем Хрустовым передали награду родителям бакальца Александра Сапогова», — написал Глазков на совей странице в «ВКонтакте».

Глава района сообщил, что Сапогов погиб в июле, выполняя боевую задачу. Во время беседы с родителями Глазков выразил им свою благодарность.

Ранее Глазков вручил орден Мужества родителям Евдокима Зозуленко, который также погиб на боевом задании в ходе СВО. Власти района решили увековечить память о воине и установить в его родном поселке Межевом мемориальную доску.

Спецоперация РФ на Украине идет десятый месяц. Как сообщили в Кремле, главной ее целью является защита жителей освобожденных территорий, полная денацификация и демилитаризация Украины. Все цели спецоперации будут достигнуты.

Александр Глазков (справа) вручил орден Мужества родителям Александра Сапогова, погибшего в ходе СВО Фото: Александр Глазков в «ВКонтакте»

Фото: Александр Глазков в «ВКонтакте»