Евдокима Зозуленко посмертно наградили Орденом мужества Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Саткинского района Челябинской области Александр Глазков вместе с районным военкомом Игорем Хрустовым 28 ноября вручили орден Мужества родителям Евдокима Зозуленко, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил в социальных сетях Глазков.

«Евдоким погиб летом этого года. Погиб героически, приняв на себя огонь и спасая командира и однополчан, за что был представлен к ордену Мужества посмертно. Это наша общая утрата и наша общая гордость — за настоящего мужчину, за его доблесть и верность воинскому долгу, самоотверженность», — написал Глазков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава района отметил, что долго разговаривал с родителями об их сыне. Им будет оказана вся необходимая поддержка. По словам Глазкова, сейчас прорабатывается вопрос об увековечивании памяти бойца, с установлением в его родном поселке Межевом мемориальной доски.

Спецоперация на Украине продолжается десятый месяц. Российские военнослужащие проявляют самоотверженность при защите суверенитета страны. По словам президента России Владимира Путина, главной целью спецоперации является защита жителей освобожденных территорий.