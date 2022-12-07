07 декабря 2022
06 декабря 2022

В ЯНАО откажутся от зарубежного технического обеспечения

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, ноутбук, руки женские
Отечественное техобеспечение в ЯНАО заменит зарубежное Фото:

Для защиты информационной инфраструктуры в ЯНАО откажутся от зарубежного технического обеспечения. Об этом в ходе заседания Экспертного совета по вопросам развития цифровой экономики заявил зампредседателя окружного ЗС Виктор Казарин.

«Сегодня главная задача — импортозамещение программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования. В регионе активно ведется работа по замене сетевого оборудования, операционных систем и прикладного офисного программного обеспечения отечественного производства», — прокомментировал Казарин.

Уточняется, что региональный парламент уже перешел на отечественное обеспечение, при этом никаких проблем не возникло. Для защиты данных профильные специалисты проходят повышение квалификации в ведущем вузе России.

Ранее URA.RU сообщало, что самое востребованное направление в образовании молодежи — это информационные технологии. В центрах образования ЯНАО дети учатся создавать готовые информационные проекты.

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Для защиты информационной инфраструктуры в ЯНАО откажутся от зарубежного технического обеспечения. Об этом в ходе заседания Экспертного совета по вопросам развития цифровой экономики заявил зампредседателя окружного ЗС Виктор Казарин. «Сегодня главная задача — импортозамещение программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования. В регионе активно ведется работа по замене сетевого оборудования, операционных систем и прикладного офисного программного обеспечения отечественного производства», — прокомментировал Казарин. Уточняется, что региональный парламент уже перешел на отечественное обеспечение, при этом никаких проблем не возникло. Для защиты данных профильные специалисты проходят повышение квалификации в ведущем вузе России. Ранее URA.RU сообщало, что самое востребованное направление в образовании молодежи — это информационные технологии. В центрах образования ЯНАО дети учатся создавать готовые информационные проекты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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