Для защиты информационной инфраструктуры в ЯНАО откажутся от зарубежного технического обеспечения. Об этом в ходе заседания Экспертного совета по вопросам развития цифровой экономики заявил зампредседателя окружного ЗС Виктор Казарин.
«Сегодня главная задача — импортозамещение программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования. В регионе активно ведется работа по замене сетевого оборудования, операционных систем и прикладного офисного программного обеспечения отечественного производства», — прокомментировал Казарин.
Уточняется, что региональный парламент уже перешел на отечественное обеспечение, при этом никаких проблем не возникло. Для защиты данных профильные специалисты проходят повышение квалификации в ведущем вузе России.
Ранее URA.RU сообщало, что самое востребованное направление в образовании молодежи — это информационные технологии. В центрах образования ЯНАО дети учатся создавать готовые информационные проекты.
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