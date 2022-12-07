07 декабря 2022

Брата комика ТНТ Незлобина уволили из-за взятки

Брат комика Александра Незлобина уволен с должности начальника управления культуры мэрии Полевского
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебное дело
Суд назначил Максиму Незлобину наказание за взятку в 750 тысяч рублей Фото:

Брат юмориста канала ТНТ Александра Незлобина Максим Незлобин, занимавший должность начальника управления культуры мэрии Полевского (Свердловская область), уволен со службы из-за приговора за взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По результатам рассмотрения представления прокуратуры распоряжением главы Полевского городского округа Незлобин уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия за совершение коррупционных преступлений», — говорится в сообщении прокуратуры. Незлобин приговорен к пяти годам колонии и четырехмиллионному штрафу за взятки.

По данным следствия, чиновник вместе со своим подельником нанесли бюджету ущерб более 11 млн рублей. Речь идет о фиктивных зарплатах, которые выдавали фактически не работающим сотрудникам. За возможность реализовать коррупционную схему Незлобин взял себе 750 тысяч рублей. Силовики раскрыли эпизоды преступления, касающиеся периода с 2015 по 2020 годы.

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Брат юмориста канала ТНТ Александра Незлобина Максим Незлобин, занимавший должность начальника управления культуры мэрии Полевского (Свердловская область), уволен со службы из-за приговора за взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «По результатам рассмотрения представления прокуратуры распоряжением главы Полевского городского округа Незлобин уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия за совершение коррупционных преступлений», — говорится в сообщении прокуратуры. Незлобин приговорен к пяти годам колонии и четырехмиллионному штрафу за взятки. По данным следствия, чиновник вместе со своим подельником нанесли бюджету ущерб более 11 млн рублей. Речь идет о фиктивных зарплатах, которые выдавали фактически не работающим сотрудникам. За возможность реализовать коррупционную схему Незлобин взял себе 750 тысяч рублей. Силовики раскрыли эпизоды преступления, касающиеся периода с 2015 по 2020 годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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