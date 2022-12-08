Корабль Черноморского флота сбил беспилотник у Севастополя

08 декабря 2022 в 11:18 Размер текста - 17 +

На Черноморском флоте сбили беспилотник Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Черноморском море сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева. «Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные как всегда сработали четко», — уточнил он.

На Черноморском море сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева. «Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные как всегда сработали четко», — уточнил он.