Корабль Черноморского флота сбил беспилотник у Севастополя

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, беспилотник, военные учения, орлан-10, беспилотный комплекс
На Черноморском флоте сбили беспилотник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Черноморском море сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

«Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные как всегда сработали четко», — уточнил он.

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На Черноморском море сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева. «Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные как всегда сработали четко», — уточнил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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