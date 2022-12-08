Корабль Черноморского флота сбил беспилотник у Севастополя

На Черноморском море сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
«Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные как всегда сработали четко», — уточнил он.
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На Черноморском море сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева. «Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные как всегда сработали четко», — уточнил он.