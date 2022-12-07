Пьяная челябинка пробила череп пятимесячному сыну

08 декабря 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Приехавшие медики доставили мальчика в больницу Фото: Илья Московец © URA.RU Пьяная жительница Катав-Ивановска (Челябинская область) пробила череп своему пятимесячному сыну. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, женщина не смогла удержать мальчика на руках. «Женщина уронила малыша на пол. На скорой его доставили в районную больницу, где диагностировали перелом свода черепа. Мальчик находится в тяжелом состоянии», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, мать мальчика имеет психические отклонения. Также она стоит на учете в органах ПДН. На нее завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. По словам источника, также уголовное дело заведено на контролирующие органы за халатность при исполнении контроля. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

Пьяная жительница Катав-Ивановска (Челябинская область) пробила череп своему пятимесячному сыну. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, женщина не смогла удержать мальчика на руках. «Женщина уронила малыша на пол. На скорой его доставили в районную больницу, где диагностировали перелом свода черепа. Мальчик находится в тяжелом состоянии», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, мать мальчика имеет психические отклонения. Также она стоит на учете в органах ПДН. На нее завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. По словам источника, также уголовное дело заведено на контролирующие органы за халатность при исполнении контроля. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.