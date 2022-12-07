07 декабря 2022

Пьяная челябинка пробила череп пятимесячному сыну

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, скорая помощь, фельдшеры
Приехавшие медики доставили мальчика в больницу Фото:

Пьяная жительница Катав-Ивановска (Челябинская область) пробила череп своему пятимесячному сыну. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, женщина не смогла удержать мальчика на руках.

«Женщина уронила малыша на пол. На скорой его доставили в районную больницу, где диагностировали перелом свода черепа. Мальчик находится в тяжелом состоянии», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, мать мальчика имеет психические отклонения. Также она стоит на учете в органах ПДН. На нее завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. По словам источника, также уголовное дело заведено на контролирующие органы за халатность при исполнении контроля.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

Все главные новости Челябинской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Пьяная жительница Катав-Ивановска (Челябинская область) пробила череп своему пятимесячному сыну. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, женщина не смогла удержать мальчика на руках. «Женщина уронила малыша на пол. На скорой его доставили в районную больницу, где диагностировали перелом свода черепа. Мальчик находится в тяжелом состоянии», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, мать мальчика имеет психические отклонения. Также она стоит на учете в органах ПДН. На нее завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. По словам источника, также уголовное дело заведено на контролирующие органы за халатность при исполнении контроля. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...