Тюменский технопарк отчитался о миллиардных доходах

Основная прибыль технопарка — аренда помещений и доходы от резидентов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

За 14 лет существования Тюменского технопарка его резиденты заработали в общей сложности 13 млрд рублей. Об этом во время своего выступления на первом тендерном форуме, который сейчас проходит в Тюмени, сообщил директор регионального оператора «Сколково» Антон Ермолаев. Какой процент от этой суммы получил сам технопарк, Ермолаев не уточнил. Сейчас структура проходит большую трансформацию.

«Зарабатывать такие деньги резидентам помогает комплексный подход. В технопарке аккумулированы все возможные меры поддержки, государственные и частные. По тому же фонду Сколково, участниками которого являются 37 компаний из Тюменской области, значатся нулевые ставки налогов на прибыль и имущество», — подчеркнул он.

В составе технопарка — 264 резидентов. Самой площадке прибыль приносят те стартапы, для которых удается найти инвестора. По данным сервиса СБИС, выручка Тюменского технопарка на данный момент составляет почти 35 млн рублей.

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