Крупнейший технопарк РФ в Тюмени нашел себе архитекторов

Архитектурное бюро из Москвы выиграло в конкурсе проектов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Архитектурное бюро из Москвы HADAA Architects победило в конкурсе проектов для ДСК-500. Этот промышленный технопарк в Тюмени должен стать крупнейшим в РФ. Как сообщает ТАСС, о результатах отбора рассказал замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

«Третье место — T+T Architects, второе место — IND ARCHITECTS и, барабанная дробь, — HADAA Architects», — подвел итоги Пантелеев. Проект победителя включает в себя блок основных производств, а часть фасада предлагается остеклить и создать открытую зону в этом месте. Внутреннюю территорию разделят на четыре блока. Также парк планируют благоустроить, озеленив площадь объекта.

ДСК-500 — проект реновации базы бывшего комбината деревянного домостроения, который планируется преобразовать в промышленный технопарк. Здание парка позволит создать в Тюмени дополнительно 2000 высокооплачиваемых рабочих мест. Проект получил поддержку Минэкономразвития РФ и Минпромышленности РФ.

Всего на конкурс было подано 79 заявок. Ранее URA.RU также сообщало, что в Тюмень приедут больше 30 представителей компаний — участников конкурса архитектурных концепций. В том числе из Франции, Италии, Германии и Турции.