Ко Дню округа в ЯНАО резко похолодает

08 декабря 2022 в 13:16 Размер текста - 17 +

В субботу в ЯНАО похолодает до -35 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU К 92-й годовщине со Дня образования ЯНАО жителей ожидает мороз до -35 градусов. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС. «В четверг, 8 декабря на территории ЯНАО температура воздуха будет на отметке от -11 до -16 градусов. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. Потоки северо-восточного ветра 8-13 м/с», — говорится в сообщении синоптиков. 9 декабря днем температура воздуха будет держаться на отметке от -22 до -27 градусов, местами от -15 до -20. Ночью температура опустится до от -27 до -32 градусов, при натекании облачности от -17 до -22. Ожидается небольшой снег, по западу преимущественно без осадков. Северо-восточный, северный ветер 7-12 м/с. 10 декабря температура воздуха местами достигнет -30 градусов, ночью до -35. Небольшой снег, потоки северо-восточного ветра 5-10 м/с. В начале трудовой недели ямальцев настигла ветреная погода с метелью. При этом температура воздуха поднималась до -2 градусов.

К 92-й годовщине со Дня образования ЯНАО жителей ожидает мороз до -35 градусов. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС. «В четверг, 8 декабря на территории ЯНАО температура воздуха будет на отметке от -11 до -16 градусов. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. Потоки северо-восточного ветра 8-13 м/с», — говорится в сообщении синоптиков. 9 декабря днем температура воздуха будет держаться на отметке от -22 до -27 градусов, местами от -15 до -20. Ночью температура опустится до от -27 до -32 градусов, при натекании облачности от -17 до -22. Ожидается небольшой снег, по западу преимущественно без осадков. Северо-восточный, северный ветер 7-12 м/с. 10 декабря температура воздуха местами достигнет -30 градусов, ночью до -35. Небольшой снег, потоки северо-восточного ветра 5-10 м/с. В начале трудовой недели ямальцев настигла ветреная погода с метелью. При этом температура воздуха поднималась до -2 градусов.