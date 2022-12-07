07 декабря 2022

Челябинский губернатор назначил министра имущества

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Заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер нашел кандидата на пост главы минимущества Фото:

Министром имущества Челябинской области стал Эльдар Белоусов. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер.

«Назначить Белоусова Эльдара Эдеемовича министром имущества Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности. Постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, размещенном на интернет-портале официальной информации.

Эльдар Эдеемович Белоусов родился 3 мая 1988 года в Москве. Окончил Государственный университет управления по специальности «Менеджмент организации». С 2010 по 2015 год работал в коммерческих структурах, связанных со страхованием. С 2015 по 2017 год занимал должность исполнительного директора в структурах конструкторского бюро, осуществляющего разработку и внедрение проектов по переходу на электротяговое оборудование в автомобильной отрасли. С 2017 по 2020 год — директор проекта Федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство». С 2019 по 2020 год входил в состав органов управления ряда акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности. 5 ноября 2020 назначен заместителем министра имущества Челябинской области. Женат, воспитывает дочь.

Руководившего ведомством Александра Богашова в июле повысили до вице-губернатора без совмещения с должностью министра имущества. Его обязанности исполняла первый замминистра Ольга Морозова. Также глава региона произвел тогда ряд перестановок в челябинском правительстве.

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Министром имущества Челябинской области стал Эльдар Белоусов. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер. «Назначить Белоусова Эльдара Эдеемовича министром имущества Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности. Постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, размещенном на интернет-портале официальной информации. Эльдар Эдеемович Белоусов родился 3 мая 1988 года в Москве. Окончил Государственный университет управления по специальности «Менеджмент организации». С 2010 по 2015 год работал в коммерческих структурах, связанных со страхованием. С 2015 по 2017 год занимал должность исполнительного директора в структурах конструкторского бюро, осуществляющего разработку и внедрение проектов по переходу на электротяговое оборудование в автомобильной отрасли. С 2017 по 2020 год — директор проекта Федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство». С 2019 по 2020 год входил в состав органов управления ряда акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности. 5 ноября 2020 назначен заместителем министра имущества Челябинской области. Женат, воспитывает дочь. Руководившего ведомством Александра Богашова в июле повысили до вице-губернатора без совмещения с должностью министра имущества. Его обязанности исполняла первый замминистра Ольга Морозова. Также глава региона произвел тогда ряд перестановок в челябинском правительстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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