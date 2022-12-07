Челябинский губернатор назначил министра имущества

08 декабря 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер нашел кандидата на пост главы минимущества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министром имущества Челябинской области стал Эльдар Белоусов. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер. «Назначить Белоусова Эльдара Эдеемовича министром имущества Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности. Постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, размещенном на интернет-портале официальной информации. Эльдар Эдеемович Белоусов родился 3 мая 1988 года в Москве. Окончил Государственный университет управления по специальности «Менеджмент организации». С 2010 по 2015 год работал в коммерческих структурах, связанных со страхованием. С 2015 по 2017 год занимал должность исполнительного директора в структурах конструкторского бюро, осуществляющего разработку и внедрение проектов по переходу на электротяговое оборудование в автомобильной отрасли. С 2017 по 2020 год — директор проекта Федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство». С 2019 по 2020 год входил в состав органов управления ряда акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности. 5 ноября 2020 назначен заместителем министра имущества Челябинской области. Женат, воспитывает дочь. Руководившего ведомством Александра Богашова в июле повысили до вице-губернатора без совмещения с должностью министра имущества. Его обязанности исполняла первый замминистра Ольга Морозова. Также глава региона произвел тогда ряд перестановок в челябинском правительстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министром имущества Челябинской области стал Эльдар Белоусов. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер. «Назначить Белоусова Эльдара Эдеемовича министром имущества Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности. Постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, размещенном на интернет-портале официальной информации. Эльдар Эдеемович Белоусов родился 3 мая 1988 года в Москве. Окончил Государственный университет управления по специальности «Менеджмент организации». С 2010 по 2015 год работал в коммерческих структурах, связанных со страхованием. С 2015 по 2017 год занимал должность исполнительного директора в структурах конструкторского бюро, осуществляющего разработку и внедрение проектов по переходу на электротяговое оборудование в автомобильной отрасли. С 2017 по 2020 год — директор проекта Федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство». С 2019 по 2020 год входил в состав органов управления ряда акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности. 5 ноября 2020 назначен заместителем министра имущества Челябинской области. Женат, воспитывает дочь. Руководившего ведомством Александра Богашова в июле повысили до вице-губернатора без совмещения с должностью министра имущества. Его обязанности исполняла первый замминистра Ольга Морозова. Также глава региона произвел тогда ряд перестановок в челябинском правительстве.