В правительстве Челябинской области назначили временного министра

Исполнять обязанности министра имущества Челябинской области будет первый замруководителя ведомства Ольга Морозова. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«До назначения министра имущества Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Морозову Ольгу Анатольевну, первого заместителя министра. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, подписанном 22 июля и. о. губернатора Виктором Маминым.
Занимавший пост министра Александр Богашов ранее был повышен до вице-губернатора без совмещения с должностью министра имущества. Также он стал курировать Главное управление лесами. Целый ряд перестановок в правительстве области губернатор Алексей Текслер произвел 10 июля.
Исполнять обязанности министра имущества Челябинской области будет первый замруководителя ведомства Ольга Морозова. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «До назначения министра имущества Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Морозову Ольгу Анатольевну, первого заместителя министра. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, подписанном 22 июля и. о. губернатора Виктором Маминым. Занимавший пост министра Александр Богашов ранее был повышен до вице-губернатора без совмещения с должностью министра имущества. Также он стал курировать Главное управление лесами. Целый ряд перестановок в правительстве области губернатор Алексей Текслер произвел 10 июля.