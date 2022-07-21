21 июля 2022

В правительстве Челябинской области назначили временного министра

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, портрет, богашов александр
Место министра стало вакантным после того, как ставку освободил вице-губернатор Александр Богашов Фото:
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Исполнять обязанности министра имущества Челябинской области будет первый замруководителя ведомства Ольга Морозова. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«До назначения министра имущества Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Морозову Ольгу Анатольевну, первого заместителя министра. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, подписанном 22 июля и. о. губернатора Виктором Маминым.

Занимавший пост министра Александр Богашов ранее был повышен до вице-губернатора без совмещения с должностью министра имущества. Также он стал курировать Главное управление лесами. Целый ряд перестановок в правительстве области губернатор Алексей Текслер произвел 10 июля.

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Исполнять обязанности министра имущества Челябинской области будет первый замруководителя ведомства Ольга Морозова. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «До назначения министра имущества Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Морозову Ольгу Анатольевну, первого заместителя министра. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, подписанном 22 июля и. о. губернатора Виктором Маминым. Занимавший пост министра Александр Богашов ранее был повышен до вице-губернатора без совмещения с должностью министра имущества. Также он стал курировать Главное управление лесами. Целый ряд перестановок в правительстве области губернатор Алексей Текслер произвел 10 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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