В правительстве Челябинской области назначили временного министра

Место министра стало вакантным после того, как ставку освободил вице-губернатор Александр Богашов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Исполнять обязанности министра имущества Челябинской области будет первый замруководителя ведомства Ольга Морозова. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«До назначения министра имущества Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Морозову Ольгу Анатольевну, первого заместителя министра. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, подписанном 22 июля и. о. губернатора Виктором Маминым.

Занимавший пост министра Александр Богашов ранее был повышен до вице-губернатора без совмещения с должностью министра имущества. Также он стал курировать Главное управление лесами. Целый ряд перестановок в правительстве области губернатор Алексей Текслер произвел 10 июля.