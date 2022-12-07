07 декабря 2022

Челябинский генерал МВД предложил сделать передвижные лаборатории для пьяных водителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, алкотестер, гибдд, дпс
В лабораториях водителей оперативно проверят на состояние опьянения Фото:

Руководитель ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков предложил организовать передвижные пункты, в которых водителей можно будет оперативно проверить на состояние опьянения. Предложение прозвучало на заседании коллегии с участием представителей правительства Челябинской области и силовых ведомств.

«Госавтоинспекцией выявляется и пресекается значительное количество правонарушений и преступлений, вместе с тем необходимо усилить профилактические меры и совершенствовать направление деятельности. Нужно проработать вопрос организации работы передвижных лабораторий для обеспечений оперативной работы с выявленными водителями, находящимися в состоянии опьянения», — приводит слова Скокова пресс-служба областного главка.

По словам генерала, в канун новогодних праздников подразделениям ГИБДД предстоит провести ряд мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах. Они должны активно проводиться совместно со всеми заинтересованными ведомствами.

«От оперативности и качества проведенной работы зависит здоровье наших граждан. Я уверен, что превентивно принятые меры помогут повысить безопасность на дорогах», — добавил Скоков.

Все главные новости Челябинской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Руководитель ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков предложил организовать передвижные пункты, в которых водителей можно будет оперативно проверить на состояние опьянения. Предложение прозвучало на заседании коллегии с участием представителей правительства Челябинской области и силовых ведомств. «Госавтоинспекцией выявляется и пресекается значительное количество правонарушений и преступлений, вместе с тем необходимо усилить профилактические меры и совершенствовать направление деятельности. Нужно проработать вопрос организации работы передвижных лабораторий для обеспечений оперативной работы с выявленными водителями, находящимися в состоянии опьянения», — приводит слова Скокова пресс-служба областного главка. По словам генерала, в канун новогодних праздников подразделениям ГИБДД предстоит провести ряд мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах. Они должны активно проводиться совместно со всеми заинтересованными ведомствами. «От оперативности и качества проведенной работы зависит здоровье наших граждан. Я уверен, что превентивно принятые меры помогут повысить безопасность на дорогах», — добавил Скоков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...