Челябинский генерал МВД предложил сделать передвижные лаборатории для пьяных водителей

08 декабря 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

В лабораториях водителей оперативно проверят на состояние опьянения Фото: Илья Московец © URA.RU Руководитель ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков предложил организовать передвижные пункты, в которых водителей можно будет оперативно проверить на состояние опьянения. Предложение прозвучало на заседании коллегии с участием представителей правительства Челябинской области и силовых ведомств. «Госавтоинспекцией выявляется и пресекается значительное количество правонарушений и преступлений, вместе с тем необходимо усилить профилактические меры и совершенствовать направление деятельности. Нужно проработать вопрос организации работы передвижных лабораторий для обеспечений оперативной работы с выявленными водителями, находящимися в состоянии опьянения», — приводит слова Скокова пресс-служба областного главка. По словам генерала, в канун новогодних праздников подразделениям ГИБДД предстоит провести ряд мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах. Они должны активно проводиться совместно со всеми заинтересованными ведомствами. «От оперативности и качества проведенной работы зависит здоровье наших граждан. Я уверен, что превентивно принятые меры помогут повысить безопасность на дорогах», — добавил Скоков.

Руководитель ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков предложил организовать передвижные пункты, в которых водителей можно будет оперативно проверить на состояние опьянения. Предложение прозвучало на заседании коллегии с участием представителей правительства Челябинской области и силовых ведомств. «Госавтоинспекцией выявляется и пресекается значительное количество правонарушений и преступлений, вместе с тем необходимо усилить профилактические меры и совершенствовать направление деятельности. Нужно проработать вопрос организации работы передвижных лабораторий для обеспечений оперативной работы с выявленными водителями, находящимися в состоянии опьянения», — приводит слова Скокова пресс-служба областного главка. По словам генерала, в канун новогодних праздников подразделениям ГИБДД предстоит провести ряд мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах. Они должны активно проводиться совместно со всеми заинтересованными ведомствами. «От оперативности и качества проведенной работы зависит здоровье наших граждан. Я уверен, что превентивно принятые меры помогут повысить безопасность на дорогах», — добавил Скоков.