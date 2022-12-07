07 декабря 2022

В Тюмени директор автосалона оставил клиентов без машин и денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Москва, автомобили, машина, продажа, покупка, трэйд ин, trade in, автосалон
Преступник брал на реализацию б/у авто, а деньги от продажи оставлял себе Фото:

Директор автосалона «Автомир» в Тюмени брал на реализацию машины с пробегом, однако в результате его клиенты лишились и транспорта, и денег. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«В Тюмени директора автосалона будут судить за мошенничество и растрату на сумму более 14 млн рублей. Обвиняемый заключал с владельцами транспортных средств договоры. Он обязался продать автомобили и передать клиентам деньги, а себе взять комиссию. Однако полученными машинами и деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению», — рассказали в пресс-службе.

От действий 37-летнего директора ООО «Автомир» пострадали 20 человек. Преступления были совершены с февраля по октябрь 2021 года.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, прокуратура передала в суд обвинительное заключение по его делу. Мужчине вменяют 18 случаев мошенничество и три эпизода растраты.

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Директор автосалона «Автомир» в Тюмени брал на реализацию машины с пробегом, однако в результате его клиенты лишились и транспорта, и денег. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «В Тюмени директора автосалона будут судить за мошенничество и растрату на сумму более 14 млн рублей. Обвиняемый заключал с владельцами транспортных средств договоры. Он обязался продать автомобили и передать клиентам деньги, а себе взять комиссию. Однако полученными машинами и деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению», — рассказали в пресс-службе. От действий 37-летнего директора ООО «Автомир» пострадали 20 человек. Преступления были совершены с февраля по октябрь 2021 года. Сейчас обвиняемый находится под стражей, прокуратура передала в суд обвинительное заключение по его делу. Мужчине вменяют 18 случаев мошенничество и три эпизода растраты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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