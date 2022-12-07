В Тюмени директор автосалона оставил клиентов без машин и денег

Преступник брал на реализацию б/у авто, а деньги от продажи оставлял себе Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Директор автосалона «Автомир» в Тюмени брал на реализацию машины с пробегом, однако в результате его клиенты лишились и транспорта, и денег. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«В Тюмени директора автосалона будут судить за мошенничество и растрату на сумму более 14 млн рублей. Обвиняемый заключал с владельцами транспортных средств договоры. Он обязался продать автомобили и передать клиентам деньги, а себе взять комиссию. Однако полученными машинами и деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению», — рассказали в пресс-службе.

От действий 37-летнего директора ООО «Автомир» пострадали 20 человек. Преступления были совершены с февраля по октябрь 2021 года.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, прокуратура передала в суд обвинительное заключение по его делу. Мужчине вменяют 18 случаев мошенничество и три эпизода растраты.