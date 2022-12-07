Жильцы удивились, что их дом подключили к газу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на доме, который снесут в ближайшие годы, установили газовую трубу. Об этом удивленные горожане сообщили в группе соцсети «ВКонтакте» «О, Курган».

«Улица Сухэ-Батора, дом подлежат сносу, большинство жильцов уже выехали. Вопрос, зачем в дом начали заводить газ, если его сносят?» — написал анонимный пользователь в группе.

По его словам, в городской администрации жильцам ответили, что проведенный газ пригодится обитателям нового дома, который построят на месте старого. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен. В 2020 году представители администрации сообщали, что дом планируют расселить в 2023—2024 годах.

В 2021 году жительница Кургана пожаловалась, что газовые трубы, идущие вдоль ее дома, заржавели, однако их никто не чинил несколько месяцев. Тогда в мэрии ответили, что занялись поиском собственника газовой трубы.