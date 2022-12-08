Песков: Зеленский знает, когда закончится конфликт России и Украины

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков прокомментировал заявление Зеленского о прекращении конфликта в 2023 году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российско-украинский конфликт может закончиться в любой момент, и президент Украины Владимир Зеленский это знает. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, согласны ли в Кремле с заявлением украинского лидера о том, что конфликт может закончиться в 2023 году.

«Об этом можно рассуждать до посинения. Зеленский знает, когда это все может закончиться, это может закончиться завтра», — сказал Песков во время конференц-колла.

Ранее Зеленский в интервью с Politico дал прогноз по завершению конфликта на Украине. По его мнению, он может закончиться в 2023 году.

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Российско-украинский конфликт может закончиться в любой момент, и президент Украины Владимир Зеленский это знает. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, согласны ли в Кремле с заявлением украинского лидера о том, что конфликт может закончиться в 2023 году. «Об этом можно рассуждать до посинения. Зеленский знает, когда это все может закончиться, это может закончиться завтра», — сказал Песков во время конференц-колла. Ранее Зеленский в интервью с Politico дал прогноз по завершению конфликта на Украине. По его мнению, он может закончиться в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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