Песков: Зеленский знает, когда закончится конфликт России и Украины

Песков прокомментировал заявление Зеленского о прекращении конфликта в 2023 году
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российско-украинский конфликт может закончиться в любой момент, и президент Украины Владимир Зеленский это знает. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, согласны ли в Кремле с заявлением украинского лидера о том, что конфликт может закончиться в 2023 году.
«Об этом можно рассуждать до посинения. Зеленский знает, когда это все может закончиться, это может закончиться завтра», — сказал Песков во время конференц-колла.
Ранее Зеленский в интервью с Politico дал прогноз по завершению конфликта на Украине. По его мнению, он может закончиться в 2023 году.