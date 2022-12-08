Песков: Зеленский знает, когда закончится конфликт России и Украины

08 декабря 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

Песков прокомментировал заявление Зеленского о прекращении конфликта в 2023 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российско-украинский конфликт может закончиться в любой момент, и президент Украины Владимир Зеленский это знает. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, согласны ли в Кремле с заявлением украинского лидера о том, что конфликт может закончиться в 2023 году. «Об этом можно рассуждать до посинения. Зеленский знает, когда это все может закончиться, это может закончиться завтра», — сказал Песков во время конференц-колла. Ранее Зеленский в интервью с Politico дал прогноз по завершению конфликта на Украине. По его мнению, он может закончиться в 2023 году.

Российско-украинский конфликт может закончиться в любой момент, и президент Украины Владимир Зеленский это знает. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, согласны ли в Кремле с заявлением украинского лидера о том, что конфликт может закончиться в 2023 году. «Об этом можно рассуждать до посинения. Зеленский знает, когда это все может закончиться, это может закончиться завтра», — сказал Песков во время конференц-колла. Ранее Зеленский в интервью с Politico дал прогноз по завершению конфликта на Украине. По его мнению, он может закончиться в 2023 году.