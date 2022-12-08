Песков: в Крыму и Севастополе сохраняются риски террористических актов

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Украина продолжает организацию террористически актов, уточнил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На территории Черного моря, в Крыму и Севастополе сохраняются риски террористических актов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Риски [атаки] есть, украинская сторона продолжает линию на организацию террористических актов. Но с другой стороны эта информация говорит о том, что предпринимаются ответные действия и меры», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что корабль Черноморского флота сбил беспилотник у Севастополя. Военные сработали четко, уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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На территории Черного моря, в Крыму и Севастополе сохраняются риски террористических актов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Риски [атаки] есть, украинская сторона продолжает линию на организацию террористических актов. Но с другой стороны эта информация говорит о том, что предпринимаются ответные действия и меры», — уточнил он. Ранее сообщалось, что корабль Черноморского флота сбил беспилотник у Севастополя. Военные сработали четко, уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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