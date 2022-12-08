Песков: в Крыму и Севастополе сохраняются риски террористических актов

Украина продолжает организацию террористически актов, уточнил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На территории Черного моря, в Крыму и Севастополе сохраняются риски террористических актов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Риски [атаки] есть, украинская сторона продолжает линию на организацию террористических актов. Но с другой стороны эта информация говорит о том, что предпринимаются ответные действия и меры», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что корабль Черноморского флота сбил беспилотник у Севастополя. Военные сработали четко, уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.