07 декабря 2022

В Кургане обсуждают арест замначальника колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, совещание, руки за спиной, парадная форма, силовики, сотрудники уфсин
В Кургане под домашний арест поместили замначальника одной из колоний Фото:

Силовики задержали замначальника одной из курганских исправительных колоний. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры в правоохранительных органах.

«Замначальника колонии, которая находится в Кетовском округе, задержали. Это случилось после ареста сотрудника отдела кетовской полиции. Сейчас сотруднику ФСИН избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — уточнили источники.

По их данным, сотрудника колонии подозревают в превышении полномочий. Задержание может быть связано со следственными мероприятиями в отношении другого офицера УФСИН. Расследованием дела занимается СУ СК России по Курганской области. В ведомство направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

URA.RU также запросило комментарий в УФСИН Курганской области. В пресс-службе курганского управления информацию об аресте не подтвердили.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганской ИК-2 между сотрудниками произошел конфликт с пострадавшим. Также у силовиков появились вопросы к замначальника колонии по безопасности после задержания подозреваемых в перебросе незаконных предметов на охраняемую территорию.

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Силовики задержали замначальника одной из курганских исправительных колоний. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры в правоохранительных органах. «Замначальника колонии, которая находится в Кетовском округе, задержали. Это случилось после ареста сотрудника отдела кетовской полиции. Сейчас сотруднику ФСИН избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — уточнили источники. По их данным, сотрудника колонии подозревают в превышении полномочий. Задержание может быть связано со следственными мероприятиями в отношении другого офицера УФСИН. Расследованием дела занимается СУ СК России по Курганской области. В ведомство направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. URA.RU также запросило комментарий в УФСИН Курганской области. В пресс-службе курганского управления информацию об аресте не подтвердили. Ранее URA.RU сообщало, что в курганской ИК-2 между сотрудниками произошел конфликт с пострадавшим. Также у силовиков появились вопросы к замначальника колонии по безопасности после задержания подозреваемых в перебросе незаконных предметов на охраняемую территорию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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