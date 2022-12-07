В Кургане обсуждают арест замначальника колонии

В Кургане под домашний арест поместили замначальника одной из колоний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Силовики задержали замначальника одной из курганских исправительных колоний. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры в правоохранительных органах.

«Замначальника колонии, которая находится в Кетовском округе, задержали. Это случилось после ареста сотрудника отдела кетовской полиции. Сейчас сотруднику ФСИН избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — уточнили источники.

По их данным, сотрудника колонии подозревают в превышении полномочий. Задержание может быть связано со следственными мероприятиями в отношении другого офицера УФСИН. Расследованием дела занимается СУ СК России по Курганской области. В ведомство направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

URA.RU также запросило комментарий в УФСИН Курганской области. В пресс-службе курганского управления информацию об аресте не подтвердили.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганской ИК-2 между сотрудниками произошел конфликт с пострадавшим. Также у силовиков появились вопросы к замначальника колонии по безопасности после задержания подозреваемых в перебросе незаконных предметов на охраняемую территорию.