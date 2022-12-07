Силовики нашли детей в клубе Екатеринбурга, где танцуют полуголые мужчины

08 декабря 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Силовики вывели из клуба пятерых подростков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полиция вывела пятерых подросток из екатеринбургского клуба для взрослых Fame, где мужчины устраивают ночные шоу. Об этом говорится в записи «Комитета общественного контроля», опубликованного в соцсети «ВКонтакте». «Посетители клуба — в основном подростки. Многие из них пришли в заведение уже в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении. Активисты считают, что в подростки часто приходят в ночной клуб и организуют там мероприятия. В момент, когда полиция забрала детей из Fame, внутри было около 150 человек. Информацию URA.RU подтвердили в УМВД по Екатеринбургу. «В итоге в дежурную часть доставлены пять несовершеннолетних, которые были опрошены и переданы законным представителям», — сообщили в пресс-группе, отметив, что вечеринки организовывали взрослые и не ночью, а днем. Силовики проверяют, нарушали ли закон владельцы заведения. URA.RU обратилось к представителю клуба Fame. Там подчеркнули, что мероприятия организуются исключительно взрослыми людьми. Администраторы поблагодарили за бдительность правоохранителей и активистов.

Полиция вывела пятерых подросток из екатеринбургского клуба для взрослых Fame, где мужчины устраивают ночные шоу. Об этом говорится в записи «Комитета общественного контроля», опубликованного в соцсети «ВКонтакте». «Посетители клуба — в основном подростки. Многие из них пришли в заведение уже в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении. Активисты считают, что в подростки часто приходят в ночной клуб и организуют там мероприятия. В момент, когда полиция забрала детей из Fame, внутри было около 150 человек. Информацию URA.RU подтвердили в УМВД по Екатеринбургу. «В итоге в дежурную часть доставлены пять несовершеннолетних, которые были опрошены и переданы законным представителям», — сообщили в пресс-группе, отметив, что вечеринки организовывали взрослые и не ночью, а днем. Силовики проверяют, нарушали ли закон владельцы заведения. URA.RU обратилось к представителю клуба Fame. Там подчеркнули, что мероприятия организуются исключительно взрослыми людьми. Администраторы поблагодарили за бдительность правоохранителей и активистов.