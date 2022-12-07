Школы Копейска перевели учеников на дистант

В Копейске (Челябинская область) из-за подъема заболеваемости ОРВИ двенадцать школ города перевели отдельные классы на дистанционное обучение. Об этом URA.RU сообщили 8 декабря в пресс-службе мэрии.
«В общей сложности 12 школ Копейска перевели отдельные классы на дистант. В обычном режиме работают 11 общеобразовательных организаций», — заявили в пресс-службе администрации.
Больше всего болеют дети в трех школах Копейска: № 2, 7 и 48. В школе № 2 на дистанционное обучение переведены 17 классов, в школе № 7 — 14 классов, в школе № 48 — 13 классов.
«На сегодняшний день наблюдается умеренный сезонный подъем заболеваемости, без резких всплесков. Отслеживаем посещаемость по всем школам в ежедневном режиме и оперативно реагирует на изменения эпидситуации», — прокомментировал ситуацию начальник управления образования Алексей Ангеловский.
Ранее мэрия Челябинска выступила со специальным обращением к горожанам из-за резкого роста заболеваемости вирусными инфекциями. Эпидпорог по ОРВИ в регионе превышен на 70,2%, а среди взрослых — на 95%.
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