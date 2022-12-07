07 декабря 2022

У жительницы Кургана перед операцией перепутали группу крови

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , медсестра, процедурный кабинет, мед кабинет, лаборатория, плазма крови
У жительницы Кургана вместо 1+ в справке о группе крови оказалось 4+ Фото:

Жительнице Кургана Екатерине Смирнягиной неправильно установили группу крови в поликлинике перед оперативным лечением. Об этом она написала на своей странице во «ВКонтакте», подкрепив пост документами.

«Я всегда считала, что самое постоянное в организме человека — группа крови и резус-фактор. Но вот в 39 стала объектом самого настоящего волшебства. Моя обыкновенная первая положительная неожиданно превратилась в редкую четвертую, хорошо хоть тоже, положительную. Думаете, чудеса? Не может быть? И я так подумала, когда получила анализы [из Курганской поликлиника №2]», — написала Екатерина.

Пациентка сделала повторный анализ в Курганской областной клинической больнице, в котором подтвердили I группу крови. Она считает, что ошибка персонала лаборатории поликлиники №2 могла стоить ей больших проблем со здоровьем. Смирнягина сообщила URA.RU, что планирует обратиться с жалобой в департамент здравоохранения. URA.RU направило в депздрав запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации ответ не поступил.

У жительницы Кургана в поликлинике неверно определили группу крови перед операцией
Пациентке, которая знала свою группу крови, пришлось делать повторный анализ в другой больнице

Все главные новости Курганской области в telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Жительнице Кургана Екатерине Смирнягиной неправильно установили группу крови в поликлинике перед оперативным лечением. Об этом она написала на своей странице во «ВКонтакте», подкрепив пост документами. «Я всегда считала, что самое постоянное в организме человека — группа крови и резус-фактор. Но вот в 39 стала объектом самого настоящего волшебства. Моя обыкновенная первая положительная неожиданно превратилась в редкую четвертую, хорошо хоть тоже, положительную. Думаете, чудеса? Не может быть? И я так подумала, когда получила анализы [из Курганской поликлиника №2]», — написала Екатерина. Пациентка сделала повторный анализ в Курганской областной клинической больнице, в котором подтвердили I группу крови. Она считает, что ошибка персонала лаборатории поликлиники №2 могла стоить ей больших проблем со здоровьем. Смирнягина сообщила URA.RU, что планирует обратиться с жалобой в департамент здравоохранения. URA.RU направило в депздрав запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...