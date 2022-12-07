У жительницы Кургана перед операцией перепутали группу крови

У жительницы Кургана вместо 1+ в справке о группе крови оказалось 4+ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительнице Кургана Екатерине Смирнягиной неправильно установили группу крови в поликлинике перед оперативным лечением. Об этом она написала на своей странице во «ВКонтакте», подкрепив пост документами.

«Я всегда считала, что самое постоянное в организме человека — группа крови и резус-фактор. Но вот в 39 стала объектом самого настоящего волшебства. Моя обыкновенная первая положительная неожиданно превратилась в редкую четвертую, хорошо хоть тоже, положительную. Думаете, чудеса? Не может быть? И я так подумала, когда получила анализы [из Курганской поликлиника №2]», — написала Екатерина.

Пациентка сделала повторный анализ в Курганской областной клинической больнице, в котором подтвердили I группу крови. Она считает, что ошибка персонала лаборатории поликлиники №2 могла стоить ей больших проблем со здоровьем. Смирнягина сообщила URA.RU, что планирует обратиться с жалобой в департамент здравоохранения. URA.RU направило в депздрав запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации ответ не поступил.

У жительницы Кургана в поликлинике неверно определили группу крови перед операцией фото: Екатерина Смирнягина