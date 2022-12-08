Bloomberg: Эрдоган хочет получить от России дополнительную скидку на газ

08 декабря 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

С помощью переговоров с Россией Эрдоган надеется избежать повышения цен на энергию в стране Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Газовый кризис в Европе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган инициирует переговоры с российской делегацией, чтобы получить скидку на газ из России. Об этом сообщает Bloomberg. «Турция проведет переговоры с российской делегацией в Анкаре (Турция — прим. URA.RU) в пятницу, чтобы добиться скидки более чем на 25% к цене на импорт газа из России», — пишет агентство , ссылаясь на заявления турецких чиновников. Журналисты пояснили, что такая мера поможет Эрдогану избежать повышения цен на энергию на фоне энергокризиса в Европе. Это, в свою очередь, повысит популярность турецкого президента на выборах в следующем году. Россия и Турция также ведут подготовку к созданию газового хаба для распределения газа в Европу. Сейчас, по словам Эрдогана, на территории будущего хаба ведутся буровые работы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган инициирует переговоры с российской делегацией, чтобы получить скидку на газ из России. Об этом сообщает Bloomberg. «Турция проведет переговоры с российской делегацией в Анкаре (Турция — прим. URA.RU) в пятницу, чтобы добиться скидки более чем на 25% к цене на импорт газа из России», — пишет агентство, ссылаясь на заявления турецких чиновников. Журналисты пояснили, что такая мера поможет Эрдогану избежать повышения цен на энергию на фоне энергокризиса в Европе. Это, в свою очередь, повысит популярность турецкого президента на выборах в следующем году. Россия и Турция также ведут подготовку к созданию газового хаба для распределения газа в Европу. Сейчас, по словам Эрдогана, на территории будущего хаба ведутся буровые работы.