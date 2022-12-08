Bloomberg: Эрдоган хочет получить от России дополнительную скидку на газ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, путин владимир, реджеп эрдоган
С помощью переговоров с Россией Эрдоган надеется избежать повышения цен на энергию в стране Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган инициирует переговоры с российской делегацией, чтобы получить скидку на газ из России. Об этом сообщает Bloomberg.

«Турция проведет переговоры с российской делегацией в Анкаре (Турция — прим. URA.RU) в пятницу, чтобы добиться скидки более чем на 25% к цене на импорт газа из России», — пишет агентство, ссылаясь на заявления турецких чиновников. Журналисты пояснили, что такая мера поможет Эрдогану избежать повышения цен на энергию на фоне энергокризиса в Европе. Это, в свою очередь, повысит популярность турецкого президента на выборах в следующем году.

Россия и Турция также ведут подготовку к созданию газового хаба для распределения газа в Европу. Сейчас, по словам Эрдогана, на территории будущего хаба ведутся буровые работы.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган инициирует переговоры с российской делегацией, чтобы получить скидку на газ из России. Об этом сообщает Bloomberg. «Турция проведет переговоры с российской делегацией в Анкаре (Турция — прим. URA.RU) в пятницу, чтобы добиться скидки более чем на 25% к цене на импорт газа из России», — пишет агентство, ссылаясь на заявления турецких чиновников. Журналисты пояснили, что такая мера поможет Эрдогану избежать повышения цен на энергию на фоне энергокризиса в Европе. Это, в свою очередь, повысит популярность турецкого президента на выборах в следующем году. Россия и Турция также ведут подготовку к созданию газового хаба для распределения газа в Европу. Сейчас, по словам Эрдогана, на территории будущего хаба ведутся буровые работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...