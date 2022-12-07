Губернатор ЯНАО рассказал Якушеву о мерах поддержки военнослужащих и их семей

08 декабря 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

По словам губернатора Дмитрия Артюхова, власти региона готовы расширить список поддержки для семей военнослужащих Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В ЯНАО для военнослужащих и их семей разработан ряд мер поддержки, которые в дальнейшем, возможно, будут расширятся. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимире Якушеве. «Мы на Ямале считаем своим долгом поддержать ребят, рискующих жизнями ради страны, окружить заботой каждую семью. Разрабатывали наш комплекс мер, учитывая потребности и пожелания самих семей, чтобы каждая мера была действительно рабочей, а не значилась только на бумаге», — прокомментировал Артюхов. Он отметил, что со всеми семьями мобилизованных власти поддерживают связь и в случае необходимости готовы расширить список помощи. С семьями работают кураторы, которых мы за ними закрепили. Уточняется, что военнослужащие Ямала уже получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей, после возвращение будет предоставляться сертификат на реабилитацию в размере 120 тысяч рублей. Семьи военнослужащих получают лекарства по рецептам врачей на бесплатной основе и получают медпомощь вне очереди. Также ряд помощи направлен на бесплатное посещение кружков и секций. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО расширен перечень категорий граждан, которые могут получить региональную доплату пособия по безработице. Мера касается супругов участников СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО для военнослужащих и их семей разработан ряд мер поддержки, которые в дальнейшем, возможно, будут расширятся. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимире Якушеве. «Мы на Ямале считаем своим долгом поддержать ребят, рискующих жизнями ради страны, окружить заботой каждую семью. Разрабатывали наш комплекс мер, учитывая потребности и пожелания самих семей, чтобы каждая мера была действительно рабочей, а не значилась только на бумаге», — прокомментировал Артюхов. Он отметил, что со всеми семьями мобилизованных власти поддерживают связь и в случае необходимости готовы расширить список помощи. С семьями работают кураторы, которых мы за ними закрепили. Уточняется, что военнослужащие Ямала уже получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей, после возвращение будет предоставляться сертификат на реабилитацию в размере 120 тысяч рублей. Семьи военнослужащих получают лекарства по рецептам врачей на бесплатной основе и получают медпомощь вне очереди. Также ряд помощи направлен на бесплатное посещение кружков и секций. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО расширен перечень категорий граждан, которые могут получить региональную доплату пособия по безработице. Мера касается супругов участников СВО.