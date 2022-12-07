07 декабря 2022

Губернатор ЯНАО рассказал Якушеву о мерах поддержки военнослужащих и их семей

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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
По словам губернатора Дмитрия Артюхова, власти региона готовы расширить список поддержки для семей военнослужащих Фото:
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Мобилизация в России

В ЯНАО для военнослужащих и их семей разработан ряд мер поддержки, которые в дальнейшем, возможно, будут расширятся. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимире Якушеве.

«Мы на Ямале считаем своим долгом поддержать ребят, рискующих жизнями ради страны, окружить заботой каждую семью. Разрабатывали наш комплекс мер, учитывая потребности и пожелания самих семей, чтобы каждая мера была действительно рабочей, а не значилась только на бумаге», — прокомментировал Артюхов.

Он отметил, что со всеми семьями мобилизованных власти поддерживают связь и в случае необходимости готовы расширить список помощи. С семьями работают кураторы, которых мы за ними закрепили. Уточняется, что военнослужащие Ямала уже получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей, после возвращение будет предоставляться сертификат на реабилитацию в размере 120 тысяч рублей. Семьи военнослужащих получают лекарства по рецептам врачей на бесплатной основе и получают медпомощь вне очереди. Также ряд помощи направлен на бесплатное посещение кружков и секций.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО расширен перечень категорий граждан, которые могут получить региональную доплату пособия по безработице. Мера касается супругов участников СВО.

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В ЯНАО для военнослужащих и их семей разработан ряд мер поддержки, которые в дальнейшем, возможно, будут расширятся. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимире Якушеве. «Мы на Ямале считаем своим долгом поддержать ребят, рискующих жизнями ради страны, окружить заботой каждую семью. Разрабатывали наш комплекс мер, учитывая потребности и пожелания самих семей, чтобы каждая мера была действительно рабочей, а не значилась только на бумаге», — прокомментировал Артюхов. Он отметил, что со всеми семьями мобилизованных власти поддерживают связь и в случае необходимости готовы расширить список помощи. С семьями работают кураторы, которых мы за ними закрепили. Уточняется, что военнослужащие Ямала уже получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей, после возвращение будет предоставляться сертификат на реабилитацию в размере 120 тысяч рублей. Семьи военнослужащих получают лекарства по рецептам врачей на бесплатной основе и получают медпомощь вне очереди. Также ряд помощи направлен на бесплатное посещение кружков и секций. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО расширен перечень категорий граждан, которые могут получить региональную доплату пособия по безработице. Мера касается супругов участников СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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