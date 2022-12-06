Власти ЯНАО расширили меры для жен военнослужащих

07 декабря 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Безработные жены солдат получат повышенное пособие Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти ЯНАО расширили меру для безработных жен военнослужащих. Как сообщается на сайте правительства региона, те, кто уже получал данную выплату по безработице, могут претендовать на ее повышение. «Расширен перечень категорий граждан, которые имеют право получить региональную доплату до максимального размера пособия по безработице. Мера распространяется на супругов участников СВО, которые: уже получили пособие по безработице в отчетном периоде; признанные безработными, но право на выплату пособия появляется с „отложенным эффектом“ — через 1-12 месяцев», — говорится в комментарии к документу. Также выплату могут получить те, у кого право на пособие наступает через год со дня признания безработным. Ранее URA.RU сообщало, что данную меру ввели в октябре. Размер пособия составляет 19 188 рублей.

Власти ЯНАО расширили меру для безработных жен военнослужащих. Как сообщается на сайте правительства региона, те, кто уже получал данную выплату по безработице, могут претендовать на ее повышение. «Расширен перечень категорий граждан, которые имеют право получить региональную доплату до максимального размера пособия по безработице. Мера распространяется на супругов участников СВО, которые: уже получили пособие по безработице в отчетном периоде; признанные безработными, но право на выплату пособия появляется с „отложенным эффектом“ — через 1-12 месяцев», — говорится в комментарии к документу. Также выплату могут получить те, у кого право на пособие наступает через год со дня признания безработным. Ранее URA.RU сообщало, что данную меру ввели в октябре. Размер пособия составляет 19 188 рублей.