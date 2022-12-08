ВСУ столкнулись с проблемой из-за массовой потери офицеров

08 декабря 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

Неопытные бойцы ВСУ ошибочно открывают огонь по своим, завил военкор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия ВСУ столкнулась с проблемой, связанной с массовой потерей офицеров. Неопытные бойцы, которые недавно заступили на их место, атакуют свои подразделения. Об этом сообщил военкор URA.RU Евгений Линин. «Нехватка офицерского и сержантского состава из-за потерь становится проблемой ВСУ. При попытке атаковать позиции Вооруженных сил РФ в ЛНР под огонь их собственной артиллерии попала ротно-тактическая группа (РТГ) ВСУ. „Дружественным огнем“ РТГ была рассеяна, понесла потери и отступила», — рассказал Линин. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ранее сообщалось, что украиснкая армия несет огромные потери возле Артемовска, где сейчас происходят бои. Одной из причин потерь ВСУ основатель ЧВК «Моцарт» отмечает отправку Киевом на передовую новобранцев без должного опыта. Капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин заявил, что украинские войска испытывают серьезные проблемы с поставленным странами НАТО вооружением и боезапасом, сообщает издание «Федеральное агентство новостей».

Армия ВСУ столкнулась с проблемой, связанной с массовой потерей офицеров. Неопытные бойцы, которые недавно заступили на их место, атакуют свои подразделения. Об этом сообщил военкор URA.RU Евгений Линин. «Нехватка офицерского и сержантского состава из-за потерь становится проблемой ВСУ. При попытке атаковать позиции Вооруженных сил РФ в ЛНР под огонь их собственной артиллерии попала ротно-тактическая группа (РТГ) ВСУ. „Дружественным огнем“ РТГ была рассеяна, понесла потери и отступила», — рассказал Линин. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ранее сообщалось, что украиснкая армия несет огромные потери возле Артемовска, где сейчас происходят бои. Одной из причин потерь ВСУ основатель ЧВК «Моцарт» отмечает отправку Киевом на передовую новобранцев без должного опыта. Капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин заявил, что украинские войска испытывают серьезные проблемы с поставленным странами НАТО вооружением и боезапасом, сообщает издание «Федеральное агентство новостей».