В правительстве РФ назвали источник финансирования мега-проекта тюменских властей

Строительство студенческого кампуса мирового уровня в Тюмени пройдет на условиях государственно-частного партнерства

О принятом по кампусу решении заявил министр Валерий Фальков Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Строительство в Тюмени межвузовского кампуса мирового уровня одобрено правительством РФ, объект возведут на основе механизма государственно-частного партнерства. Об этом сообщает информационный центр региональных властей.

«Строительство кампуса в Тюмени на основе механизмов государственно-частного партнерства одобрено. Из 39 заявок отобраны девять проектов, в том числе в Тюмени, заявил на заседании правительства России глава Минобрнауки Валерий Фальков», — сообщает информационный центр правительства Тюменской области в своем telegram-канале.

Власти не сообщили сумму, в которую обойдется строительство. Также не озвучено, какая компания выступит частным партнером. URA.RU направило в инфоцентр запрос, ответ ожидается.

Строительство межвузовского кампуса мирового уровня в июле 2022 года анонсировал губернатор Тюменской области Александр Моор. Объект должен был появиться на левом берегу Туры, однако позднее глава региона заявил о переносе места стройки. Поводом стала экономия средств.