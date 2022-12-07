07 декабря 2022

В правительстве РФ назвали источник финансирования мега-проекта тюменских властей

Строительство студенческого кампуса мирового уровня в Тюмени пройдет на условиях государственно-частного партнерства
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит министра образования РФ Валерия Фалькова в ГАТУ. Пермь, фальков валерий
О принятом по кампусу решении заявил министр Валерий Фальков Фото:

Строительство в Тюмени межвузовского кампуса мирового уровня одобрено правительством РФ, объект возведут на основе механизма государственно-частного партнерства. Об этом сообщает информационный центр региональных властей.

«Строительство кампуса в Тюмени на основе механизмов государственно-частного партнерства одобрено. Из 39 заявок отобраны девять проектов, в том числе в Тюмени, заявил на заседании правительства России глава Минобрнауки Валерий Фальков», — сообщает информационный центр правительства Тюменской области в своем telegram-канале.

Власти не сообщили сумму, в которую обойдется строительство. Также не озвучено, какая компания выступит частным партнером. URA.RU направило в инфоцентр запрос, ответ ожидается.

Строительство межвузовского кампуса мирового уровня в июле 2022 года анонсировал губернатор Тюменской области Александр Моор. Объект должен был появиться на левом берегу Туры, однако позднее глава региона заявил о переносе места стройки. Поводом стала экономия средств.

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Строительство в Тюмени межвузовского кампуса мирового уровня одобрено правительством РФ, объект возведут на основе механизма государственно-частного партнерства. Об этом сообщает информационный центр региональных властей. «Строительство кампуса в Тюмени на основе механизмов государственно-частного партнерства одобрено. Из 39 заявок отобраны девять проектов, в том числе в Тюмени, заявил на заседании правительства России глава Минобрнауки Валерий Фальков», — сообщает информационный центр правительства Тюменской области в своем telegram-канале. Власти не сообщили сумму, в которую обойдется строительство. Также не озвучено, какая компания выступит частным партнером. URA.RU направило в инфоцентр запрос, ответ ожидается. Строительство межвузовского кампуса мирового уровня в июле 2022 года анонсировал губернатор Тюменской области Александр Моор. Объект должен был появиться на левом берегу Туры, однако позднее глава региона заявил о переносе места стройки. Поводом стала экономия средств.
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