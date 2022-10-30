Губернатор Моор перенес строительство межвузовского кампуса и отменил КРТ в Заречном микрорайоне Тюмени

Губернатор Моор отменил КРТ в Зареке и перенес место строительства студенческого кампуса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о переносе места строительства межвузовского кампуса, равно как и об отмене комплексного развития территории в Заречном микрорайоне Тюмени, против которого выступили сотни жителей. Заявление опубликовано в telegram-канале главы региона.

«Изменения вносятся в проект комплексного развития территории в Заречной части Тюмени. Ядром района должен был стать новый студенческий кампус. На выкуп земельных участков планировалось потратить несколько млрд рублей, но в современных условиях мы должны более экономно расходовать средства», — сообщил губернатор Александр Моор.

По его словам, место строительства кампуса будет перенесено. Его возведут на участке, который находится в госсобственности, поэтому платить за землю властям не придется. Варианты будут представлены позже.

«Это изменение означает прекращение проекта КРТ, но мы не отказываемся от планов по трансформации центра города. Хочу еще раз обратить внимание руководителей всех уровней на то, как мы реализуем проекты, затрагивающие интересы людей. Любые серьезные изменения вызывают тревогу. Задача органов власти — эти сомнения развеивать, быть в контакте с людьми», — подчеркнул Александр Моор.

Как отметил губернатор, поводом для изменений планов правительства стало формирование бюджета на следующий год. Он будет «напряженным». Все расходы на социальные программы сохранят, но в части крупных инфраструктурных проектов области придется «ужаться». Их реализацию растянут на более длительное время, вместо года или двух.

Ранее жители Заречного микрорайона выступили резко против строительства кампуса на их территории. Люди не хотели отдавать свои дома и земельные участки под эти цели.