The American Thinker: Байден развязал войну на Украине ради выгоды

The American Thinker: Байден развязал войну на Украине, чтобы скрыть отмывание денег политиков в США
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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, байден джо, шольц олаф
Война на Украине нужна была США для отвлечения внимания от отмывания денег, сообщает американская журнал Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден развязал войну на Украине для того, чтобы скрыть отмывание денег американских политиков и отвлечь внимание от внутренних проблем. Материал об этом опубликовал американский журнал The American Thinker.

«На службе у администрации Байдена мы объединились с законными нацистами, которые без колебаний совершают военные преступления. В Украине развязали войну, чтобы отвлечь от домашних проблем и прикрыть отмывание денег перед политиками. Демократическая партия в целом поддерживает это наряду с республиканским истеблишментом», — сообщается в публикации.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого западные страны стали оказывать военную помощь Украине. В октябре сообщалось, что США отправят Украине дополнительные 275 млн долларов военной помощи.

Сотрудники Twitter ответят перед Конгрессом за сокрытие расследования о коррупции Байденов, сообщает «Федеральное агентство новостей». После покупки Twitter предпринимателем Илоном Маском в сеть попала информация о цензуре в социальной сети, направленной на смягчение конфликта, связанный с ноутбуком сына президента США Хантером Байденом.

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Президент США Джо Байден развязал войну на Украине для того, чтобы скрыть отмывание денег американских политиков и отвлечь внимание от внутренних проблем. Материал об этом опубликовал американский журнал The American Thinker. «На службе у администрации Байдена мы объединились с законными нацистами, которые без колебаний совершают военные преступления. В Украине развязали войну, чтобы отвлечь от домашних проблем и прикрыть отмывание денег перед политиками. Демократическая партия в целом поддерживает это наряду с республиканским истеблишментом», — сообщается в публикации. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого западные страны стали оказывать военную помощь Украине. В октябре сообщалось, что США отправят Украине дополнительные 275 млн долларов военной помощи. Сотрудники Twitter ответят перед Конгрессом за сокрытие расследования о коррупции Байденов, сообщает «Федеральное агентство новостей». После покупки Twitter предпринимателем Илоном Маском в сеть попала информация о цензуре в социальной сети, направленной на смягчение конфликта, связанный с ноутбуком сына президента США Хантером Байденом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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