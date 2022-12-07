07 декабря 2022

Челябинских врачей приглашают на службу в ЧВК «Вагнер». Фото

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Медперсоналу обещают зарплату от 150 тысяч рублей в месяц Фото:
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Челябинских медиков и врачей приглашают на службу в ЧВК «Вагнер». Согласно объявлению о наборе, опубликованному в группе представительства военной компании в Челябинской области в социальных сетях, среднему медперсоналу готовы платить от 150 тысяч рублей в месяц, врачам — 300 тысяч.

«„Группа Вагнера“ продолжает проводить набор врачей! Станьте полноценной частью оркестра! Работа в полноценных госпиталях в тылу на территории ЛНР, ДНР! Требуются хирурги, травматологи, фельдшеры СМП, медбратья», — говорится в объявлении.

Чтобы попасть в ряды «музыкантов», кандидаты должны соответствовать обязательным требованиям. А именно: набирают только мужчин от 25 до 60 лет, находящихся в хорошей физической форме и имеющих профильные навыки и сертификаты.

Пройдя все этапы собеседования и заступив на службу, медики, как минимум на два месяца отправятся в зону проведения СВО. Все они будут работать в госпиталях. Дорога до места службы и обратно оплачивает компания. Также военнослужащим оплачивают питание и жилье.

Ранее челябинцев приглашали служить по контракту в воинские части и соединения Министерства Обороны РФ. Кандидатам предложили расширенный соцпакет, хорошую зарплату и пенсионное обеспечение.

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Челябинских медиков и врачей приглашают на службу в ЧВК «Вагнер». Согласно объявлению о наборе, опубликованному в группе представительства военной компании в Челябинской области в социальных сетях, среднему медперсоналу готовы платить от 150 тысяч рублей в месяц, врачам — 300 тысяч. «„Группа Вагнера“ продолжает проводить набор врачей! Станьте полноценной частью оркестра! Работа в полноценных госпиталях в тылу на территории ЛНР, ДНР! Требуются хирурги, травматологи, фельдшеры СМП, медбратья», — говорится в объявлении. Чтобы попасть в ряды «музыкантов», кандидаты должны соответствовать обязательным требованиям. А именно: набирают только мужчин от 25 до 60 лет, находящихся в хорошей физической форме и имеющих профильные навыки и сертификаты. Пройдя все этапы собеседования и заступив на службу, медики, как минимум на два месяца отправятся в зону проведения СВО. Все они будут работать в госпиталях. Дорога до места службы и обратно оплачивает компания. Также военнослужащим оплачивают питание и жилье. Ранее челябинцев приглашали служить по контракту в воинские части и соединения Министерства Обороны РФ. Кандидатам предложили расширенный соцпакет, хорошую зарплату и пенсионное обеспечение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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