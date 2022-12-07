Челябинских медиков и врачей приглашают на службу в ЧВК «Вагнер». Согласно объявлению о наборе, опубликованному в группе представительства военной компании в Челябинской области в социальных сетях, среднему медперсоналу готовы платить от 150 тысяч рублей в месяц, врачам — 300 тысяч.
«„Группа Вагнера“ продолжает проводить набор врачей! Станьте полноценной частью оркестра! Работа в полноценных госпиталях в тылу на территории ЛНР, ДНР! Требуются хирурги, травматологи, фельдшеры СМП, медбратья», — говорится в объявлении.
Чтобы попасть в ряды «музыкантов», кандидаты должны соответствовать обязательным требованиям. А именно: набирают только мужчин от 25 до 60 лет, находящихся в хорошей физической форме и имеющих профильные навыки и сертификаты.
Пройдя все этапы собеседования и заступив на службу, медики, как минимум на два месяца отправятся в зону проведения СВО. Все они будут работать в госпиталях. Дорога до места службы и обратно оплачивает компания. Также военнослужащим оплачивают питание и жилье.
Ранее челябинцев приглашали служить по контракту в воинские части и соединения Министерства Обороны РФ. Кандидатам предложили расширенный соцпакет, хорошую зарплату и пенсионное обеспечение.
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