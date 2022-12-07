В Челябинске набирают кандидатов на военную службу по контракту

В Челябинске идет набор кандидатов на военную службу по контракту. Соответствующее объявление опубликовали в официальной группе пункта отбора на военную службу по контракту в регионе в социальных сетях.
«Пункт отбора осуществляет набор граждан на военную службу по контракту в воинские части и соединения Министерства Обороны РФ. Срок контракта от шести месяцев», — говорится в тексте объявления.
Требования к кандидатам минимальные. Они должны проходить по возрасту. Внимание уделяется кандидатам от 18 до 50 лет. Все они, пройдя отбор и подписав контракт, получат льготы, положенные военнослужащим. К ним относятся расширенный соцпакет, пенсионное обеспечение, достойная заработная плата.
Ранее челябинцев приглашали на службу в 48 ракетную бригаду, дислоцирующуюся под Екатеринбургом. Для подписания контракта соискатели должны быть здоровы, обладать хорошей физподготовкой и не иметь судимостей.
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