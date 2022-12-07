07 декабря 2022

В Челябинске набирают кандидатов на военную службу по контракту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Кандидатам обещают достойную зарплату и положенные льготы Фото:

В Челябинске идет набор кандидатов на военную службу по контракту. Соответствующее объявление опубликовали в официальной группе пункта отбора на военную службу по контракту в регионе в социальных сетях.

«Пункт отбора осуществляет набор граждан на военную службу по контракту в воинские части и соединения Министерства Обороны РФ. Срок контракта от шести месяцев», — говорится в тексте объявления.

Требования к кандидатам минимальные. Они должны проходить по возрасту. Внимание уделяется кандидатам от 18 до 50 лет. Все они, пройдя отбор и подписав контракт, получат льготы, положенные военнослужащим. К ним относятся расширенный соцпакет, пенсионное обеспечение, достойная заработная плата.

Ранее челябинцев приглашали на службу в 48 ракетную бригаду, дислоцирующуюся под Екатеринбургом. Для подписания контракта соискатели должны быть здоровы, обладать хорошей физподготовкой и не иметь судимостей.

Все главные новости Челябинской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

В Челябинске идет набор кандидатов на военную службу по контракту. Соответствующее объявление опубликовали в официальной группе пункта отбора на военную службу по контракту в регионе в социальных сетях. «Пункт отбора осуществляет набор граждан на военную службу по контракту в воинские части и соединения Министерства Обороны РФ. Срок контракта от шести месяцев», — говорится в тексте объявления. Требования к кандидатам минимальные. Они должны проходить по возрасту. Внимание уделяется кандидатам от 18 до 50 лет. Все они, пройдя отбор и подписав контракт, получат льготы, положенные военнослужащим. К ним относятся расширенный соцпакет, пенсионное обеспечение, достойная заработная плата. Ранее челябинцев приглашали на службу в 48 ракетную бригаду, дислоцирующуюся под Екатеринбургом. Для подписания контракта соискатели должны быть здоровы, обладать хорошей физподготовкой и не иметь судимостей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...