В Челябинске набирают кандидатов на военную службу по контракту

08 декабря 2022 в 10:20 Размер текста - 17 +

Кандидатам обещают достойную зарплату и положенные льготы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске идет набор кандидатов на военную службу по контракту. Соответствующее объявление опубликовали в официальной группе пункта отбора на военную службу по контракту в регионе в социальных сетях. «Пункт отбора осуществляет набор граждан на военную службу по контракту в воинские части и соединения Министерства Обороны РФ. Срок контракта от шести месяцев», — говорится в тексте объявления. Требования к кандидатам минимальные. Они должны проходить по возрасту. Внимание уделяется кандидатам от 18 до 50 лет. Все они, пройдя отбор и подписав контракт, получат льготы, положенные военнослужащим. К ним относятся расширенный соцпакет, пенсионное обеспечение, достойная заработная плата. Ранее челябинцев приглашали на службу в 48 ракетную бригаду, дислоцирующуюся под Екатеринбургом. Для подписания контракта соискатели должны быть здоровы, обладать хорошей физподготовкой и не иметь судимостей.

В Челябинске идет набор кандидатов на военную службу по контракту. Соответствующее объявление опубликовали в официальной группе пункта отбора на военную службу по контракту в регионе в социальных сетях. «Пункт отбора осуществляет набор граждан на военную службу по контракту в воинские части и соединения Министерства Обороны РФ. Срок контракта от шести месяцев», — говорится в тексте объявления. Требования к кандидатам минимальные. Они должны проходить по возрасту. Внимание уделяется кандидатам от 18 до 50 лет. Все они, пройдя отбор и подписав контракт, получат льготы, положенные военнослужащим. К ним относятся расширенный соцпакет, пенсионное обеспечение, достойная заработная плата. Ранее челябинцев приглашали на службу в 48 ракетную бригаду, дислоцирующуюся под Екатеринбургом. Для подписания контракта соискатели должны быть здоровы, обладать хорошей физподготовкой и не иметь судимостей.