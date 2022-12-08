Губернатор Куйвашев встретился со школьниками-миллионерами

Евгений Куйвашев посоветовал школьникам инвестировать в образование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с победителями конкурса «Большая перемена», из которых 14 человек стали миллионерами. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Евгений Куйвашев 8 декабря встретился со школьниками — победителями всероссийского конкурса „Большая перемена“. В этом году 19 юных уральцев, среди которых 14 школьников, стали миллионерами, выиграв в самом масштабном детском проекте», — сообщили в ДИПе.

Куйвашев, отвечая на вопрос о том, куда детям лучше потратить полученные деньги, посоветовал инвестировать в образование, однако не отказывать себе в давних мечтах, даже если они не связаны с обучением. Губернатор дал победителям конкурса наставление — быть профессионалами в области, которую они выберут. Часть из школьников планируют остаться в Екатеринбурге, но некоторые намерена отправиться в Москву.

Студентка из УрГАУ Юлия Заика рассказала, что хочет принять участие в программе поддержки «Кампус», который ранее анонсировал губернатор. Она посчитала, что сможет представлять проект в регионе.