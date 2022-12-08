Политолог Костин рассказал о помощи «Единой России» участникам СВО

Политолог Костин: депутаты «Единой России» помогают мобилизованным и сами участвуют в СВО

08 декабря 2022 в 20:51 Размер текста - 17 +

Депутаты «Единой России» помогают мобилизованным и сами участвуют в СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутаты и члены «Единой России» в ходе спецоперации активнее других политических партий включились в волонтерскую работу и помощь жителям новых территорий. Об этом заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), координатор экспертного совета «ЕР» Константин Костин во время экспертной дискуссии, посвященной итогам деятельности партии в 2022 году, передает корреспондент URA.RU. «Следует отметить включенность „Единой России“ в повестку СВО. Понятно, что политическая партия — это не военная организация, но был найден подход, который состоит в единении с людьми. Мы — со всей страной, со всеми людьми, независимо от того, наши это сторонники, или они голосовали за других. Этот запрос был найден, и „Единая Россия“ ответила на него максимально. Практически это выразилось в волонтерской работе, помощи жителям новых территорий и участникам СВО», — сказал Константин Костин. Костин заметил, что по числу депутатов федерального и регионального уровней, которые непосредственно стали добровольцами и участниками СВО, «Единая Россия» оставила все остальные партии «далеко за спиной». «В связи с этим „Единая Россия“ имеет моральное право разговаривать с людьми об этих проблемах. Моральное обоснование своего права на власть и право представлять людей в различных политических органах — это один из ключевых источников всех рейтингов», — подчеркнул он. Согласно последним данным, «Единая Россия» с начала специальной военной операции направила в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области более 15 тысяч тонн гуманитарной помощи. Об этом в четверг сообщил журналистам замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. В зону СВО для участия в боевых действиях добровольно направились депутаты «ЕР» Адам Делимханов, Ахмед Догаев, Виктор Водолацкий, Дмитрий Саблин, Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол, Олег Голиков, Олег Колесников, Евгений Первышов, Юрий Швыткин и Игорь Кастюкевич. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты и члены «Единой России» в ходе спецоперации активнее других политических партий включились в волонтерскую работу и помощь жителям новых территорий. Об этом заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), координатор экспертного совета «ЕР» Константин Костин во время экспертной дискуссии, посвященной итогам деятельности партии в 2022 году, передает корреспондент URA.RU. «Следует отметить включенность „Единой России“ в повестку СВО. Понятно, что политическая партия — это не военная организация, но был найден подход, который состоит в единении с людьми. Мы — со всей страной, со всеми людьми, независимо от того, наши это сторонники, или они голосовали за других. Этот запрос был найден, и „Единая Россия“ ответила на него максимально. Практически это выразилось в волонтерской работе, помощи жителям новых территорий и участникам СВО», — сказал Константин Костин. Костин заметил, что по числу депутатов федерального и регионального уровней, которые непосредственно стали добровольцами и участниками СВО, «Единая Россия» оставила все остальные партии «далеко за спиной». «В связи с этим „Единая Россия“ имеет моральное право разговаривать с людьми об этих проблемах. Моральное обоснование своего права на власть и право представлять людей в различных политических органах — это один из ключевых источников всех рейтингов», — подчеркнул он. Согласно последним данным, «Единая Россия» с начала специальной военной операции направила в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области более 15 тысяч тонн гуманитарной помощи. Об этом в четверг сообщил журналистам замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. В зону СВО для участия в боевых действиях добровольно направились депутаты «ЕР» Адам Делимханов, Ахмед Догаев, Виктор Водолацкий, Дмитрий Саблин, Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол, Олег Голиков, Олег Колесников, Евгений Первышов, Юрий Швыткин и Игорь Кастюкевич.