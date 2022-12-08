Губернатор Подмосковья оценил образовательный кластер, строящийся по указу Путина

08 декабря 2022 в 21:26 Размер текста - 17 +

Воробьев рассказал о деталях строительства образовательного кластера в Долгопрудном Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области Работы по строительству технопарка в образовательном кластере Долгопрудного (Московская область) завершены на 50%. Так строительство образовательного центра, который получил создать президент России Владимир Путин, оценил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Что касается самого технопарка — готовность почти 50%. Это сердце нашего кластера, и мы стараемся, чтобы каждая деталь — от интерьера до технического оснащения — соответствовала самым высоким стандартам», — сказал Воробьев. Его слова приводит пресс-служба правительства области. В ней отметили, что технопарк будет рассчитан на 1000 посетителей и 500 постоянных мест. Губернатор Московской области также поделился деталями строительства объектов второй очереди, в число которых входит кампус для размещения 200 детей, приезжающих в технопарк Долгопрудного со всей страны. «Их мы должны открыть к новому учебному году», — сообщил Воробьев, отметив, что строительство кампуса уже завершено на 80%. Строительство образовательного кластера естественно-научного направления ведется с конца прошлого года по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование», сообщает « Радио 1 ». На данный момент идет уже второй этап строительства. На территории технопарка будут находиться лаборатории, театральная студия, студии звуко- и видеозаписи, музеи техники и научных достижений, планетарий, а также различные мастерские. Образовательный кластер в Долгопрудном будет принимать детей из всех регионов страны по сменам длиной в 2-3 недели. Для ребят и преподавателей, приехавших в технопарк издалека, на его территории будет действовать общежитие. Сейчас в нем уже ведутся отделочные работы и электромонтаж. На собрании Попечительского совета Школьного естественно-научного кластера и Физтех-Лицея им. П.Л. Капицы губернатор Московской области отметил, что на территории образовательного кластера дети смогут применить уже приобретенные знания, чтобы у них появились какие-то проекты. «Мы заинтересованы, чтобы Подмосковье давало качественное образование», — подчеркнул Воробьев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работы по строительству технопарка в образовательном кластере Долгопрудного (Московская область) завершены на 50%. Так строительство образовательного центра, который получил создать президент России Владимир Путин, оценил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Что касается самого технопарка — готовность почти 50%. Это сердце нашего кластера, и мы стараемся, чтобы каждая деталь — от интерьера до технического оснащения — соответствовала самым высоким стандартам», — сказал Воробьев. Его слова приводит пресс-служба правительства области. В ней отметили, что технопарк будет рассчитан на 1000 посетителей и 500 постоянных мест. Губернатор Московской области также поделился деталями строительства объектов второй очереди, в число которых входит кампус для размещения 200 детей, приезжающих в технопарк Долгопрудного со всей страны. «Их мы должны открыть к новому учебному году», — сообщил Воробьев, отметив, что строительство кампуса уже завершено на 80%. Строительство образовательного кластера естественно-научного направления ведется с конца прошлого года по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование», сообщает «Радио 1». На данный момент идет уже второй этап строительства. На территории технопарка будут находиться лаборатории, театральная студия, студии звуко- и видеозаписи, музеи техники и научных достижений, планетарий, а также различные мастерские. Образовательный кластер в Долгопрудном будет принимать детей из всех регионов страны по сменам длиной в 2-3 недели. Для ребят и преподавателей, приехавших в технопарк издалека, на его территории будет действовать общежитие. Сейчас в нем уже ведутся отделочные работы и электромонтаж. На собрании Попечительского совета Школьного естественно-научного кластера и Физтех-Лицея им. П.Л. Капицы губернатор Московской области отметил, что на территории образовательного кластера дети смогут применить уже приобретенные знания, чтобы у них появились какие-то проекты. «Мы заинтересованы, чтобы Подмосковье давало качественное образование», — подчеркнул Воробьев.