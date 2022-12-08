В Екатеринбурге депутаты призвали выделить деньги парку, победившему в федеральном конкурсе

Жители Академического опасаются, что вторая очередь Преображенского парка может превратиться в такой же мем, как вторая ветка екатеринбургского метро Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Финансирование второй очереди Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга на 2023 год под вопросом. Заявиться на федеральные деньги чиновники не успели, а в областном бюджете средств на это не выделено, что грозит городу имиджевыми потерями — в следующем году несколько объектов в новом районе города примут международные спортивные соревнования. Вопрос обсудили на выездном собрании депутаты гордумы и чиновники мэрии, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«В рамках национального проекта есть порядок предоставления субсидии. Мы сделали своевременно заявку, так как горожане проголосовали за этот объект. Нужно было подать не только заявку, но полностью сформированный пакет проектной документации, согласованный в установленном порядке. И на этом основании мы пока не имеем [федерального] финансирования», — рассказала глава комитета благоустройства Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

Депутат Михаил Матвеев, возглавляющий в гордуме группу по содействию развитию Академического, бурно отреагировал на речь Благодатковой. Он напомнил, что концепция развития самого большого городского парка в России получила колоссальную поддержку жителей. А теперь горожане опасаются, что вторая очередь Преображенского парка может превратиться в такой же мем, как вторая ветка екатеринбургского метро.

«Вопрос в доверии жителей к власти. За Преображенский парк отдали 120 тысяч голосов. Область сработала лучше всех в голосовании. Застройщик вложился в разработку документации, люди проголосовали, и надеются, что к 300-летию Екатеринбурга вторая очередь будет готова. Но мы не то, что о готовности парка к 300-летию не можем говорить. Под вопросом в целом реализация проекта в 2023 году», — заявил Матвеев.

Проект реконструкции второй очереди Преображенского парка в рекордно короткие сроки сделал главный девелопер района, хотя в обязанности частного инвестора это не входит. «Мы сделали проект достаточно оперативно — за три месяца. И считаю, что в любом случае необходимо найти хотя бы 125 млн рублей на работы первого этапа второй очереди. Речь идет про то, чтобы связать парк со спортивными объектами, где будут проходить международные спортивные игры», — рассказал генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

В конце 2022 года в Академическом должен открыться дворец дзюдо, а в августе он примет международные соревнования по дзюдо и самбо. Депутаты предполагают, что сюда вполне может приехать президент России Владимир Путин, который особенно симпатизирует этому виду спорта.

Тамара Благодаткова несколько раз повторила, что в мэрии не теряют надежды провести второй этап реконструкции Преображенского парка. По информации источника URA.RU, чиновники могут также возлагать надежды на увеличение финансирования нацпроекта, которое ожидается в 2024-м.

По итогу встречи Михаил Матвеев предложил обратиться через председателя гордумы Игоря Володина к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, чтобы деньги на вторую очередь Преображенского парка в итоге нашли.

Ранее URA.RU сообщало, что застройщик Академического заявил о готовности строить вторую очередь микрорайона. В рамках нового проекта планируется возвести 8,7 млн квадратных метров жилья для 292 тысяч жителей.

Сергей Ланцов считает, что необходимо найти хотя бы 125 млн рублей на первый этап реконструкции Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Депутаты гордумы провели выездное заседание по вопросу развития Академического Фото: Владимир Жабриков, URA.RU