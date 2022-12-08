В Копейске не смогли продать долгострой

08 декабря 2022 в 23:53 Размер текста - 17 +

Торги по копейскому долгострою не состоялись Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Торги по долгострою по Коммунистическому проспекту в Копейске Челябинской области, который начала возводить компания «Челябстройподрядчик», признаны не состоявшимися. Об этом говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. «Торги не состоялись. Не были представлены заявки на участие», — говорится в сообщении. Начальная стоимость объекта составляла 21 миллион 581 тысячу 800 рублей. Заявки принимались с 30 октября по 6 декабря 2022 года. На торги незавершенное строительство было выставлено после того как возводившая его компания «Челябстройподрядчик» была признана банкротом. На момент продажи здания готов был лишь цокольный этаж. Организатором торгов выступало ООО «АММААТ».

Торги по долгострою по Коммунистическому проспекту в Копейске Челябинской области, который начала возводить компания «Челябстройподрядчик», признаны не состоявшимися. Об этом говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. «Торги не состоялись. Не были представлены заявки на участие», — говорится в сообщении. Начальная стоимость объекта составляла 21 миллион 581 тысячу 800 рублей. Заявки принимались с 30 октября по 6 декабря 2022 года. На торги незавершенное строительство было выставлено после того как возводившая его компания «Челябстройподрядчик» была признана банкротом. На момент продажи здания готов был лишь цокольный этаж. Организатором торгов выступало ООО «АММААТ».