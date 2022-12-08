Макрона обвинили в слабости из-за звонков Путину 09 декабря 2022 в 00:06 Размер текста - 17 + Макрон звонит Путину, чтобы добиться для себя Нобелевской премии, считают украинские СМИ Фото: wikimedia.org Президента Франции Эммануэля Макрона обвинили в слабости из-за частых звонков Президенту РФ Владимиру Путину. По мнению украинских СМИ, своей ролью посредника в возможных переговорах между Москвой и Киевом Макрон пытается заслужить Нобелевскую премию мира. «Стремление Макрона добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров демонстрирует их слабость перед Россией. Звонки Путину не приблизят президента Франции к Нобелевской премии мира», — считают обозреватели украинского издания «Тиждень». Французский лидер имеет слабость закрепить за собой статус «миротворца», пишут авторы. Как сказано в статье, Макрон убежден, что рано или поздно переговоры о мире на Украине состоятся и желает видеть Францию в роли основного посредника. Ранее URA.RU сообщило, что Макрон выразил желание поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что такой разговор пока не планируется. Президента Франции Эммануэля Макрона обвинили в слабости из-за частых звонков Президенту РФ Владимиру Путину. По мнению украинских СМИ, своей ролью посредника в возможных переговорах между Москвой и Киевом Макрон пытается заслужить Нобелевскую премию мира. «Стремление Макрона добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров демонстрирует их слабость перед Россией. Звонки Путину не приблизят президента Франции к Нобелевской премии мира», — считают обозреватели украинского издания «Тиждень». Французский лидер имеет слабость закрепить за собой статус «миротворца», пишут авторы. Как сказано в статье, Макрон убежден, что рано или поздно переговоры о мире на Украине состоятся и желает видеть Францию в роли основного посредника. Ранее URA.RU сообщило, что Макрон выразил желание поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что такой разговор пока не планируется. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям