08 декабря 2022

Макрона обвинили в слабости из-за звонков Путину

© Служба новостей «URA.RU»
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Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
Макрон звонит Путину, чтобы добиться для себя Нобелевской премии, считают украинские СМИ Фото:

Президента Франции Эммануэля Макрона обвинили в слабости из-за частых звонков Президенту РФ Владимиру Путину. По мнению украинских СМИ, своей ролью посредника в возможных переговорах между Москвой и Киевом Макрон пытается заслужить Нобелевскую премию мира.

«Стремление Макрона добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров демонстрирует их слабость перед Россией. Звонки Путину не приблизят президента Франции к Нобелевской премии мира», — считают обозреватели украинского издания «Тиждень».

Французский лидер имеет слабость закрепить за собой статус «миротворца», пишут авторы. Как сказано в статье, Макрон убежден, что рано или поздно переговоры о мире на Украине состоятся и желает видеть Францию в роли основного посредника.

Ранее URA.RU сообщило, что Макрон выразил желание поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что такой разговор пока не планируется.

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Президента Франции Эммануэля Макрона обвинили в слабости из-за частых звонков Президенту РФ Владимиру Путину. По мнению украинских СМИ, своей ролью посредника в возможных переговорах между Москвой и Киевом Макрон пытается заслужить Нобелевскую премию мира. «Стремление Макрона добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров демонстрирует их слабость перед Россией. Звонки Путину не приблизят президента Франции к Нобелевской премии мира», — считают обозреватели украинского издания «Тиждень». Французский лидер имеет слабость закрепить за собой статус «миротворца», пишут авторы. Как сказано в статье, Макрон убежден, что рано или поздно переговоры о мире на Украине состоятся и желает видеть Францию в роли основного посредника. Ранее URA.RU сообщило, что Макрон выразил желание поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что такой разговор пока не планируется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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