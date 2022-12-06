Путин не собирается разговаривать с Макроном

06 декабря 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Со стороны Макрона не предпринималось никаких шагов для встречи с Путиным Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона пока не планируется. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. «С Макроном у Путина пока разговор не планируется», — заявил Ушаков. Он уточнил, что, несмотря на разговоры главы Франции о желании поговорить, никаких шагов на практике не предпринимается. Слова Ушакова приводит ТАСС. Ранее французский президент заявил о желании поговорить с главой РФ. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что точной даты разговора пока нет.

Разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона пока не планируется. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. «С Макроном у Путина пока разговор не планируется», — заявил Ушаков. Он уточнил, что, несмотря на разговоры главы Франции о желании поговорить, никаких шагов на практике не предпринимается. Слова Ушакова приводит ТАСС. Ранее французский президент заявил о желании поговорить с главой РФ. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что точной даты разговора пока нет.