Путин не собирается разговаривать с Макроном

Со стороны Макрона не предпринималось никаких шагов для встречи с Путиным
Разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона пока не планируется. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
«С Макроном у Путина пока разговор не планируется», — заявил Ушаков. Он уточнил, что, несмотря на разговоры главы Франции о желании поговорить, никаких шагов на практике не предпринимается. Слова Ушакова приводит ТАСС.
Ранее французский президент заявил о желании поговорить с главой РФ. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что точной даты разговора пока нет.
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