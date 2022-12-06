Путин не собирается разговаривать с Макроном

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Со стороны Макрона не предпринималось никаких шагов для встречи с Путиным Фото:

Разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона пока не планируется. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

«С Макроном у Путина пока разговор не планируется», — заявил Ушаков. Он уточнил, что, несмотря на разговоры главы Франции о желании поговорить, никаких шагов на практике не предпринимается. Слова Ушакова приводит ТАСС.

Ранее французский президент заявил о желании поговорить с главой РФ. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что точной даты разговора пока нет.

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Разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона пока не планируется. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. «С Макроном у Путина пока разговор не планируется», — заявил Ушаков. Он уточнил, что, несмотря на разговоры главы Франции о желании поговорить, никаких шагов на практике не предпринимается. Слова Ушакова приводит ТАСС. Ранее французский президент заявил о желании поговорить с главой РФ. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что точной даты разговора пока нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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