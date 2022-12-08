В Перми хотят возобновить производство судов

09 декабря 2022 в 00:43 Размер текста - 17 +

На Пермской судоверфи могут запустить производство электросудов Фото: Сергей Русанов © URA.RU На Пермской судоверфи могут запустить производство судов. Возможность их строительства с краевыми властями обсудила инвесткомпания АФК «Система». Об этом сообщили в Фонде развития Пермского края, который занимается развитием судоверфи. «Инвестиционная компания АФК „Система“ обсуждает с властями Прикамья возможность строительства на площадке ПСВ серии электросудов. Для этого предприятию придется пройти модернизацию, так как до этого новая компания не занималась строительством судов, а только выполняла их ремонт и изготавливала причалы. Эксперты считают, что обновление мощностей судоверфи потребует серьезных вложений, так как оборудование Верхнекамского судостроительного комплекса, на базе которого она работает, устарело», — передает издание «Коммерсант-Прикамье». Последнее судно, которое было построено в Пермском крае, спустили на воду в 2012 году. Это был сухогруз, выпущенный Верхнекамским судостроительным комплексом. Тему строительства новых электросудов также затронули на пермском инженерно-промышленном форуме. Губернатором Дмитрий Махонин озвучил, что до конца этого года «вопрос будет проработан».

На Пермской судоверфи могут запустить производство судов. Возможность их строительства с краевыми властями обсудила инвесткомпания АФК «Система». Об этом сообщили в Фонде развития Пермского края, который занимается развитием судоверфи. «Инвестиционная компания АФК „Система“ обсуждает с властями Прикамья возможность строительства на площадке ПСВ серии электросудов. Для этого предприятию придется пройти модернизацию, так как до этого новая компания не занималась строительством судов, а только выполняла их ремонт и изготавливала причалы. Эксперты считают, что обновление мощностей судоверфи потребует серьезных вложений, так как оборудование Верхнекамского судостроительного комплекса, на базе которого она работает, устарело», — передает издание «Коммерсант-Прикамье». Последнее судно, которое было построено в Пермском крае, спустили на воду в 2012 году. Это был сухогруз, выпущенный Верхнекамским судостроительным комплексом. Тему строительства новых электросудов также затронули на пермском инженерно-промышленном форуме. Губернатором Дмитрий Махонин озвучил, что до конца этого года «вопрос будет проработан».