08 декабря 2022
07 декабря 2022

В Перми хотят возобновить производство судов

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На Пермской судоверфи могут запустить производство электросудов Фото:

На Пермской судоверфи могут запустить производство судов. Возможность их строительства с краевыми властями обсудила инвесткомпания АФК «Система». Об этом сообщили в Фонде развития Пермского края, который занимается развитием судоверфи.

«Инвестиционная компания АФК „Система“ обсуждает с властями Прикамья возможность строительства на площадке ПСВ серии электросудов. Для этого предприятию придется пройти модернизацию, так как до этого новая компания не занималась строительством судов, а только выполняла их ремонт и изготавливала причалы. Эксперты считают, что обновление мощностей судоверфи потребует серьезных вложений, так как оборудование Верхнекамского судостроительного комплекса, на базе которого она работает, устарело», — передает издание «Коммерсант-Прикамье».

Последнее судно, которое было построено в Пермском крае, спустили на воду в 2012 году. Это был сухогруз, выпущенный Верхнекамским судостроительным комплексом. Тему строительства новых электросудов также затронули на пермском инженерно-промышленном форуме. Губернатором Дмитрий Махонин озвучил, что до конца этого года «вопрос будет проработан».

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На Пермской судоверфи могут запустить производство судов. Возможность их строительства с краевыми властями обсудила инвесткомпания АФК «Система». Об этом сообщили в Фонде развития Пермского края, который занимается развитием судоверфи. «Инвестиционная компания АФК „Система“ обсуждает с властями Прикамья возможность строительства на площадке ПСВ серии электросудов. Для этого предприятию придется пройти модернизацию, так как до этого новая компания не занималась строительством судов, а только выполняла их ремонт и изготавливала причалы. Эксперты считают, что обновление мощностей судоверфи потребует серьезных вложений, так как оборудование Верхнекамского судостроительного комплекса, на базе которого она работает, устарело», — передает издание «Коммерсант-Прикамье». Последнее судно, которое было построено в Пермском крае, спустили на воду в 2012 году. Это был сухогруз, выпущенный Верхнекамским судостроительным комплексом. Тему строительства новых электросудов также затронули на пермском инженерно-промышленном форуме. Губернатором Дмитрий Махонин озвучил, что до конца этого года «вопрос будет проработан».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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