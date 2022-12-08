08 декабря 2022
07 декабря 2022

Курганский губернатор отчитался полпреду о помощи семьям мобилизованных

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Рабочий визит полпреда президента Якушева Владимира. Курган , шумков вадим, якушев владимир
Шумков рассказал полпреду Якушеву, что регион делает для семей мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

В Курганской области 624 семьи мобилизованных получили единовременные выплаты на свои нужды. Большинство решили бытовые вопросы — ремонт домов, систем отопления и газового оборудования. Об этом губернатор региона Вадим Шумков доложил полпреду президента России в УрФО Владимиру Якушеву.

«Адресная помощь дровами оказана всем 356 семьям, которые обратились с такой просьбой. Более 150 семей получили сезонную одежду и предметы первой необходимости. Все семьи, имеющие кредиты, проконсультированы по предоставлению кредитных каникул, 354 семьи уже их оформили, проведена работа с приставами о приостановке судебных производств по непогашенным долгам», — приводит пресс-служба региона отчет Шумкова полпреду.

Губернатор отметил, что за каждой семьей закреплен куратор из центров соцобслуживания, а также, что одна семья в зависимости от потребности может получить несколько видов поддержки. Десятки семей мобилизованных, по словам властей, пользуются услугой краткосрочного присмотра за ребенком, помощью в уходе за пожилыми родственниками и инвалидами. В правительстве отметили, что продолжают поддерживать самих мобилизованных, выплачивая дополнительно 50 тысяч рублей к региональной единовременной выплате.

Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября, а 28 октября, по словам властей, набор завершили, призвав 300 тысяч резервистов. При этом в Кремле отмечали, что Путин не будет подписывать указ о ее завершении.

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В Курганской области 624 семьи мобилизованных получили единовременные выплаты на свои нужды. Большинство решили бытовые вопросы — ремонт домов, систем отопления и газового оборудования. Об этом губернатор региона Вадим Шумков доложил полпреду президента России в УрФО Владимиру Якушеву. «Адресная помощь дровами оказана всем 356 семьям, которые обратились с такой просьбой. Более 150 семей получили сезонную одежду и предметы первой необходимости. Все семьи, имеющие кредиты, проконсультированы по предоставлению кредитных каникул, 354 семьи уже их оформили, проведена работа с приставами о приостановке судебных производств по непогашенным долгам», — приводит пресс-служба региона отчет Шумкова полпреду. Губернатор отметил, что за каждой семьей закреплен куратор из центров соцобслуживания, а также, что одна семья в зависимости от потребности может получить несколько видов поддержки. Десятки семей мобилизованных, по словам властей, пользуются услугой краткосрочного присмотра за ребенком, помощью в уходе за пожилыми родственниками и инвалидами. В правительстве отметили, что продолжают поддерживать самих мобилизованных, выплачивая дополнительно 50 тысяч рублей к региональной единовременной выплате. Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября, а 28 октября, по словам властей, набор завершили, призвав 300 тысяч резервистов. При этом в Кремле отмечали, что Путин не будет подписывать указ о ее завершении.
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