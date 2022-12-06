Песков: Путин не будет подписывать указ о завершении мобилизации

Все, что касается мобилизации, президент все сказал, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаМобилизация в России
Не стоит обращать свое внимание на сообщения по поводу мобилизации в социальных сетях, это все провокация. Президент России Владимир Путин уже все сказал по этому поводу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Очень много провокационных сообщений публикуется в соцсетях. Нужно ориентироваться на информацию от минобороны президента. Все, что касается мобилизации, президент все сказал», — сказал Песков. Его словам приводит корреспондент URA.RU.