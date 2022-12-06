Песков: Путин не будет подписывать указ о завершении мобилизации

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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Все, что касается мобилизации, президент все сказал, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Не стоит обращать свое внимание на сообщения по поводу мобилизации в социальных сетях, это все провокация. Президент России Владимир Путин уже все сказал по этому поводу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Очень много провокационных сообщений публикуется в соцсетях. Нужно ориентироваться на информацию от минобороны президента. Все, что касается мобилизации, президент все сказал», — сказал Песков. Его словам приводит корреспондент URA.RU.

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Не стоит обращать свое внимание на сообщения по поводу мобилизации в социальных сетях, это все провокация. Президент России Владимир Путин уже все сказал по этому поводу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Очень много провокационных сообщений публикуется в соцсетях. Нужно ориентироваться на информацию от минобороны президента. Все, что касается мобилизации, президент все сказал», — сказал Песков. Его словам приводит корреспондент URA.RU.
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