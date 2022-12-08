«Известия»: депутаты ГД хотят разрешить голосовать подросткам

09 декабря 2022 в 02:20 Размер текста - 17 +

В Госудме предлагают разрешить голосовать с 16 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU В России подросткам, начиная с 16 лет, предложат принимать участие в выборах. Соответствующий законопроект собирается внести группа депутатов фракции ЛДПР. «Мы уверены, что молодым людям необходимо предоставить такое право (голосования — прим. URA.RU). Именно в 16 лет они заканчивают старшие классы и вполне осознанно подходят к оценке политических событий, — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта Ярослав Нилов. Также депутаты отметили, что при изменении возраста количество избирателей может увеличиться на три миллиона, что стратегически важно для страны. Пока же голосовать гражданам России можно только по достижению совершеннолетнего возраста, то есть с 18 лет. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Госдумы потребовали увеличить МРОТ до 50 тысяч рублей. Фракция «Справедливая Россия — патриоты — За правду» считает, что это позволит поднять благосостояние россиян и усилить рост экономики страны.

В России подросткам, начиная с 16 лет, предложат принимать участие в выборах. Соответствующий законопроект собирается внести группа депутатов фракции ЛДПР. «Мы уверены, что молодым людям необходимо предоставить такое право (голосования — прим. URA.RU). Именно в 16 лет они заканчивают старшие классы и вполне осознанно подходят к оценке политических событий, — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта Ярослав Нилов. Также депутаты отметили, что при изменении возраста количество избирателей может увеличиться на три миллиона, что стратегически важно для страны. Пока же голосовать гражданам России можно только по достижению совершеннолетнего возраста, то есть с 18 лет. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Госдумы потребовали увеличить МРОТ до 50 тысяч рублей. Фракция «Справедливая Россия — патриоты — За правду» считает, что это позволит поднять благосостояние россиян и усилить рост экономики страны.