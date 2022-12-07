Депутаты Госдумы потребовали увеличить МРОТ до 50 тысяч рублей

07 декабря 2022 в 17:59 Размер текста - 17 +

Поднятие МРОТ скажется на экономике России, считает Александр Ремезков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен составлять не менее 50 тысяч рублей. Это позволит поднять благосостояние россиян и усилить рост экономики страны. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков. «Наша фракция „Справедливая Россия — патриоты — За правду“ неоднократно выступала с законодательными инициативами о повышении минимального размера оплаты труда в соответствии с реальным положением дел, а не с абстрактными расчетами чиновников. Мы добиваемся и будем добиваться, чтобы размер МРОТ был увеличен до 50 тысяч рублей. Именно столько сегодня необходимо как минимум среднестатистическому гражданину, чтобы приобрести продукты, лекарства и одежду, оплатить услуги ЖКХ, транспорт и связь. Мы считаем, что увеличение МРОТ и пособий позволит остановить обнищание россиян, повысить потребительский спрос и тем самым стимулировать рост российской экономики», — объяснил Александр Ремезков. Депутат Госдумы напомнил, что от минимального размера оплаты труда зависит, в частности, величина социальных выплат. «Предложенное правительством России повышение МРОТ темпами более высокими, чем были изначально запланированы — это лучше, чем ничего. Но, конечно же, 16 242 рубля — это слишком мало. Мы считаем, что в этом направлении нужны более решительные шаги вперед. Ведь от величины МРОТ напрямую зависит размер заработной платы, социальных выплат», — добавил Ремезков. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об установлении с 1 января 2023 года минимального размера оплаты труда — 16 242 рубля в месяц. Сейчас МРОТ составляет 15 279 рублей. Повысили его 1 июня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен составлять не менее 50 тысяч рублей. Это позволит поднять благосостояние россиян и усилить рост экономики страны. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков. «Наша фракция „Справедливая Россия — патриоты — За правду“ неоднократно выступала с законодательными инициативами о повышении минимального размера оплаты труда в соответствии с реальным положением дел, а не с абстрактными расчетами чиновников. Мы добиваемся и будем добиваться, чтобы размер МРОТ был увеличен до 50 тысяч рублей. Именно столько сегодня необходимо как минимум среднестатистическому гражданину, чтобы приобрести продукты, лекарства и одежду, оплатить услуги ЖКХ, транспорт и связь. Мы считаем, что увеличение МРОТ и пособий позволит остановить обнищание россиян, повысить потребительский спрос и тем самым стимулировать рост российской экономики», — объяснил Александр Ремезков. Депутат Госдумы напомнил, что от минимального размера оплаты труда зависит, в частности, величина социальных выплат. «Предложенное правительством России повышение МРОТ темпами более высокими, чем были изначально запланированы — это лучше, чем ничего. Но, конечно же, 16 242 рубля — это слишком мало. Мы считаем, что в этом направлении нужны более решительные шаги вперед. Ведь от величины МРОТ напрямую зависит размер заработной платы, социальных выплат», — добавил Ремезков. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об установлении с 1 января 2023 года минимального размера оплаты труда — 16 242 рубля в месяц. Сейчас МРОТ составляет 15 279 рублей. Повысили его 1 июня.