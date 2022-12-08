Пермяк отсудил у завода 400 тысяч рублей за тяжелую травму черепа

Изначально пермяк требовал в суде компенсацию в размере 1 млн рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Перми получил тяжелую травму черепа на производстве и отсудил у работодателя 400 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Суд пришел к выводу о том, что имел место несчастный случай на производстве, в результате которого повреждено здоровье истца. Суд решил: взыскать с Акционерного общества „ОДК-Пермские моторы“ в пользу Чернышова А. И. денежную компенсацию морального вреда в размере 400 000 рублей», — говорится в решении. Пермяк в суде требовал компенсацию в размере 1 млн рублей.

Как сообщил сам истец, происшествие случилось летом. В помещении, в котором он работал, было очень жарко, из-за чего рабочий потерял сознание и ударился головой о неровную чугунную плиту на полу. В суде коллеги утверждают, что нашли пострадавшего в крови, в судорогах и без сознания. В результате пермяку пришлось проводить трепанацию черепа и проходить долгий курс реабилитации, после которого он остался инвалидом. Представитель ответчика в суде заявил, что травму истец получил из-за резкого ухудшения здоровья, однако врачи опровергли это. Суд подтвердил вину руководителей производства.