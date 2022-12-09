В Кургане разыскивают родственников мужчины, который попал в медицинское учреждение в Челябинске. Об этом сообщил волонтер добровольного поисково-спасательного отряда «Азимут» Сергей Могильников в паблике «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте».
«Внимание! Поиск родственников! Окунев Андрей Валерьевич поступил в медицинское учреждение города Челябинск. Сообщил, что прибыл из города Кургана и что в Кургане у него есть родственники», — говорится в посте группы.
Волонтеры уточняют, что рост мужчины 170 см, он худощавого телосложения с русыми волосами и серо-голубыми глазами. Добровольцы поисково-спасательного отряда просят сообщать любую имеющуюся информацию на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.
Подробности, при каких обстоятельствах мужчина оказался в больнице Челябинска, волонтеры не уточняют
Паблик «Инцидент Курган», «ВКонтакте»
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В Кургане разыскивают родственников мужчины, который попал в медицинское учреждение в Челябинске. Об этом сообщил волонтер добровольного поисково-спасательного отряда «Азимут» Сергей Могильников в паблике «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Поиск родственников! Окунев Андрей Валерьевич поступил в медицинское учреждение города Челябинск. Сообщил, что прибыл из города Кургана и что в Кургане у него есть родственники», — говорится в посте группы. Волонтеры уточняют, что рост мужчины 170 см, он худощавого телосложения с русыми волосами и серо-голубыми глазами. Добровольцы поисково-спасательного отряда просят сообщать любую имеющуюся информацию на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.