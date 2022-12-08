Арестович заявил, что армия РФ усилила давление и солдатам ВСУ сейчас «не очень весело»

Российские войска усилили давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) по всей линии фронта, Киев вынужден обороняться. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
«На земле по всей линии фронта сейчас фаза оперативно-тактического давления российских войск… Они интенсифицировали усилия. Донецкий фронт — особенно», — сказал Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (автор Марк Фейгин признан СМИ-иноагентом на территории РФ). Он добавил, что украинские вооруженные силы были вынуждены перейти в оборону. Солдатам ВСУ, по словам, Арестовича сейчас «не очень весело». Армия Украины нигде не наступает, только обороняется.
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Российские войска усилили давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) по всей линии фронта, Киев вынужден обороняться. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. «На земле по всей линии фронта сейчас фаза оперативно-тактического давления российских войск… Они интенсифицировали усилия. Донецкий фронт — особенно», — сказал Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (автор Марк Фейгин признан СМИ-иноагентом на территории РФ). Он добавил, что украинские вооруженные силы были вынуждены перейти в оборону. Солдатам ВСУ, по словам, Арестовича сейчас «не очень весело». Армия Украины нигде не наступает, только обороняется. Ранее эксперты прогнозировали серьезное продвижение армии РФ на Украине. Американские дипломаты Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер высказали мнение о том, что командующий Объединенной российской группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин вместе с армией России будет недалеко от Киева уже в феврале. В США также признали большие потери ВСУ. Американцы ждут возврата Херсона под контроль России.