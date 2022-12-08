Россия возьмет Херсон под свой контроль следующим летом, пишет американский журнал
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Создатель американской ЧВК «Моцарт» признал «чрезвычайно большие» потери Вооруженных сил Украины возле Артемовска (Донецкая народная республика). Обозреватели американского журнала Newsweek считают, что Россия возьмет Херсон под свой контроль к следующему лету. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 8 декабря.
- Вооруженные силы Украины понесли «чрезвычайно большие» потери возле Артемовска (украинское название города Бахмут — прим. URA.RU). Об этом сообщил основатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн, отметив, что эта информация не преувеличена.
- Обозреватели Newsweek выступили с мнением, что Россия возьмет Херсон под свой контроль к следующему лету. А в феврале, считают они, командующий Объединенной российской группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин будет «у ворот» Киева. Журналисты призвали американское общество задуматься о том, насколько оно привержено Украине и на какие риски ради нее готово пойти.
- Российские солдаты уничтожили более 90 польских наемников Вооруженных сил Украины в Харьковской области. В Минобороны России отметили, что в столкновении с польскими наемниками российская армия использовала высокоточное оружие, сообщает Пятый канал.
- Из-за массовой потери офицеров украинская армия столкнулась с проблемами. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. По его словам, дефицит офицеров в войсках приводит к столкновениям между дружественными ротно-тактическими группами ВСУ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны использовали Минские соглашения для накачки Украины оружием. По ее словам, они имитировали приверженность резолюции Совбеза в своих целях, а также игнорировали все преступления, которые совершались Киевом в Донбассе.
- Обозреватели World Socialist Web Site считают, что Североатлантический альянс хочет не мира, а войны. По их мнению, надежда на то, что российско-украинский конфликт будет завершен переговорами является опасным заблуждением.