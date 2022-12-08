Жители Перми усомнились, что в городе построят кампус мирового уровня

09 декабря 2022 в 05:56 Размер текста - 17 +

Ожидается, что в новом студкампусе поселятся и иностранные студенты Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Жители Перми засомневались, что в Перми построят студенческий кампус мирового уровня на 5 тысяч студентов. Пользователи соцсети «ВКонтакте» высказались, что многие другие крупные анонсируемые властями проекты так и оставались незавершенными. Например, аквапарк, зоопарк и крематорий. «Охотно верю. Вслед за зоопарком, крематорием, канатной дорогой, эстакадой над перекрестком Чкалова-Куйбышева», — прокомментировала обсуждение в группе «Мой город — Пермь» Наталья Березина. «Микрорайон Ива тоже обещали застроить. А в итоге только треть построили. Из одной школы и двух садиков построили только один садик. В общем, то что обещали и что сделали отличается во многом», — высказалась пользователь Лариса Есипова. Часть пользователей озвучила опасения, как бы проект не превратился в «долгострой мирового уровня». Ранее в правительстве региона сообщили, что Пермский край победил в конкуре проектов студенческих кампусов, которые будут построены при поддержке федерального бюджета в формате государственно-частного партнерства. По словам властей, новый студгородок построят в правобережной части Перми на площади в 20 гектаров. На территории кампуса будут технопарк, спортивный комплекс с бассейном, жилые кварталы с гостиничным комплексом для студентов и преподавателей на 5 тысяч мест. Планируется, что все работы завершат в 2026 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Перми засомневались, что в Перми построят студенческий кампус мирового уровня на 5 тысяч студентов. Пользователи соцсети «ВКонтакте» высказались, что многие другие крупные анонсируемые властями проекты так и оставались незавершенными. Например, аквапарк, зоопарк и крематорий. «Охотно верю. Вслед за зоопарком, крематорием, канатной дорогой, эстакадой над перекрестком Чкалова-Куйбышева», — прокомментировала обсуждение в группе «Мой город — Пермь» Наталья Березина. «Микрорайон Ива тоже обещали застроить. А в итоге только треть построили. Из одной школы и двух садиков построили только один садик. В общем, то что обещали и что сделали отличается во многом», — высказалась пользователь Лариса Есипова. Часть пользователей озвучила опасения, как бы проект не превратился в «долгострой мирового уровня». Ранее в правительстве региона сообщили, что Пермский край победил в конкуре проектов студенческих кампусов, которые будут построены при поддержке федерального бюджета в формате государственно-частного партнерства. По словам властей, новый студгородок построят в правобережной части Перми на площади в 20 гектаров. На территории кампуса будут технопарк, спортивный комплекс с бассейном, жилые кварталы с гостиничным комплексом для студентов и преподавателей на 5 тысяч мест. Планируется, что все работы завершат в 2026 году.