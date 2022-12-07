Правительство РФ одобрило проект международного студенческого кампуса в Перми

08 декабря 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

На территории кампуса построят учебные пространства, технопарк и многое другое Фото: Владимир Андреев © URA.RU Проект кампуса для иностранных студентов мирового уровня в Перми стал одним из победителей федерального конкурса. Об этом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин написал в своем telegram-канале. «Сегодня на заседании Правительства РФ объявили, что Пермский край стал одним из победителей федерального конкурса на создание студенческого кампуса мирового уровня», — пишет глава в Telegram. Махонин отметил, что проект станет знаковым для региона и для образования. Межвузовский кампус будет размещен в микрорайоне Камская долина, его общая площадь составит 20 га. На территории кампуса разместят конгресс-холл для мероприятий, спорткомплекс с бассейном, учебные пространства, технопарк и гостиничный комплекс на 5 тыс. человек. Финансировать строительство будут за счет федерального и регионального бюджета, а также за счет частных инвестиций. Помимо Перми федеральный конкурс выиграли еще восемь городов страны. URA.RU ранее сообщало, что частные инвестиции покроют около трети стоимости строительства кампуса. Инвестором может стать московская компания «Системные концессии». Также ранее пермский урбанист Денис Галицкий раскритиковал проект кампуса. По его мнению, это помешает иностранным студентам интегрироваться в общество и учить местный язык.

Проект кампуса для иностранных студентов мирового уровня в Перми стал одним из победителей федерального конкурса. Об этом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин написал в своем telegram-канале. «Сегодня на заседании Правительства РФ объявили, что Пермский край стал одним из победителей федерального конкурса на создание студенческого кампуса мирового уровня», — пишет глава в Telegram. Махонин отметил, что проект станет знаковым для региона и для образования. Межвузовский кампус будет размещен в микрорайоне Камская долина, его общая площадь составит 20 га. На территории кампуса разместят конгресс-холл для мероприятий, спорткомплекс с бассейном, учебные пространства, технопарк и гостиничный комплекс на 5 тыс. человек. Финансировать строительство будут за счет федерального и регионального бюджета, а также за счет частных инвестиций. Помимо Перми федеральный конкурс выиграли еще восемь городов страны. URA.RU ранее сообщало, что частные инвестиции покроют около трети стоимости строительства кампуса. Инвестором может стать московская компания «Системные концессии». Также ранее пермский урбанист Денис Галицкий раскритиковал проект кампуса. По его мнению, это помешает иностранным студентам интегрироваться в общество и учить местный язык.