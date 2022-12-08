08 декабря 2022

Названы сроки открытия магазинов Zara под новым брендом

Магазины Zara откроются в России с марта 2023 года
© Служба новостей «URA.RU»
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В период с марта по осень 2023 года откроются все магазины Zara Фото:
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Магазины одежды Zara планируют открыться в России под новым брендом в период с марта по сентябрь 2023 года. Об этом рассказал директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP. Надежда Цветкова.

«Zara может открыться в марте. Первой, наверное, будет Москва, потом Питер. В период с марта по осень следующего года они должны будут запустить все», — сказала Цветкова. Ее слова приводит ТАСС. Директор также уточнила, что магазин планирует обновлять коллекцию одежды несколько раз в сезон. Также она уточнила, что новое название магазина пока не известно.

О том что Zara останется в РФ стало известно 25 октября, пишет RT. Ранее сообщалось, что магазины Zara в России хотят переименовать в «Z». Также уточняется, что «Бершку» могут переименовать в Br. Также URA.RU сообщало, что половине российских торговых центров грозит банкротство из-за снижения доходов.

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Магазины одежды Zara планируют открыться в России под новым брендом в период с марта по сентябрь 2023 года. Об этом рассказал директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP. Надежда Цветкова. «Zara может открыться в марте. Первой, наверное, будет Москва, потом Питер. В период с марта по осень следующего года они должны будут запустить все», — сказала Цветкова. Ее слова приводит ТАСС. Директор также уточнила, что магазин планирует обновлять коллекцию одежды несколько раз в сезон. Также она уточнила, что новое название магазина пока не известно. О том что Zara останется в РФ стало известно 25 октября, пишет RT. Ранее сообщалось, что магазины Zara в России хотят переименовать в «Z». Также уточняется, что «Бершку» могут переименовать в Br. Также URA.RU сообщало, что половине российских торговых центров грозит банкротство из-за снижения доходов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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