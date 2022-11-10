Mash: магазины Zara в России хотят переименовать в «Z»

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Магазин ZARA. Челябинск, торговый центр, бутик, трк родник, зара, магазин одежды, zara
Zara возобновят свою работу в России до конца 2022 года Фото:
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Магазины одежды Zara могут возобновить свою работу в России под названием «Z». Об этом сообщает Mash.

«„Бершку“ могут переименовать в Br, а „Зару“ — вы не поверите — в Z», — пишет издание в своем telegram-канале. Mash уточняет, что новые владельцы брендов хотят вновь открыть магазины в России, назвав их первыми буквами их предыдущих названий, чтобы «оставить намек на знакомый бренд, но убедить, что это другое».

Ранее в Минобороны РФ объясняли значение символов V и Z. В ведомстве сообщили, что символы означают лозунги «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена», передает «Национальная служба новостей». Холдинг Inditex, к которому принадлежит Zara, заявил о своем желании запустить торговлю в России до конца 2022 года. Бренды холдинга возобновят свою работу на российском рынке под новыми названиями, сообщает телеканал 360.

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Магазины одежды Zara могут возобновить свою работу в России под названием «Z». Об этом сообщает Mash. «„Бершку“ могут переименовать в Br, а „Зару“ — вы не поверите — в Z», — пишет издание в своем telegram-канале. Mash уточняет, что новые владельцы брендов хотят вновь открыть магазины в России, назвав их первыми буквами их предыдущих названий, чтобы «оставить намек на знакомый бренд, но убедить, что это другое». Ранее в Минобороны РФ объясняли значение символов V и Z. В ведомстве сообщили, что символы означают лозунги «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена», передает «Национальная служба новостей». Холдинг Inditex, к которому принадлежит Zara, заявил о своем желании запустить торговлю в России до конца 2022 года. Бренды холдинга возобновят свою работу на российском рынке под новыми названиями, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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